Aký je vzťah mladých Slovákov k umelej inteligencii? Tieto zistenia ťa zrejme prekvapia

Prieskum na Pohode ukázal, že mladí ľudia si viac ako digitálne zručnosti cenia kritické myslenie a sociálne schopnosti. Prečo sa neboja umelej inteligencie a namiesto toho sa radšej učia byť lepšími ľuďmi?

Festival, hudba, dobré jedlo a rozhovory o budúcnosti práce. Kombinácia, ktorá znie zvláštne, ale funguje. V stánku „Spoločne uspejeme", ktorý na Pohodu priniesla Európska komisia, sa predpokladalo, že mladí budú chcieť hovoriť hlavne o AI, digitálnych skilloch alebo tom, ako sa nenechať nahradiť robotmi. Namiesto toho sa ukázalo, že ide o generáciu, ktorá sa učí prežiť v digitálnom svete bez toho, aby v ňom stratila ľudskosť.

Najväčšou zručnosťou digitálnej doby je nezabudnúť byť človekom

Bez digitálnych zručností sa dnes ďaleko nedostane nikto a čoraz viac si to uvedomujú všetky generácie. Ale nie všetci k nim pristupujú rovnako. Jedni si ich osvojujú z nutnosti, iní z prirodzenej zvedavosti, tretí do nich jednoducho vyrastajú.

Rozhodujúce však nie je to, ako dlho technológie používame, ale ako s nimi narábame. Umelá inteligencia je toho dnes najviditeľnejším príkladom. Zatiaľ čo jedni z AI urobili inteligentnú pomôcku, iní sa na ňu spoliehajú až príliš. Na festivale sa ukázalo, že mnohí mladí ľudia si uvedomujú, že stratili schopnosť napísať email bez umelej inteligencie. Je to prvá generácia, ktorá vyrastá s týmito nástrojmi od začiatku a práve preto je aj najzraniteľnejšia voči digitálnej závislosti.

Najzaujímavejšie zistenie však bolo, že čím viac ľudia ovládajú technológie, tým viac si uvedomujú hodnotu čisto ľudských zručností. Empatia, schopnosť počúvať, spolupráca, rešpekt k iným názorom – to všetko sa dnes ukazuje ako rovnako dôležité ako digitálne know-how. V čoraz technickejšom svete sa paradoxne za kľúč k úspechu opäť považujú vlastnosti, ktoré z nás robia ľudí.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Nie sme generácia jedného zamestnávateľa, ale celoživotných skúseností

Zatiaľ čo ich rodičia túžili po jednej stabilnej práci na celý život, dnešní mladí vnímajú kariéru ako sériu projektov, výziev a príležitostí. Digitálne zručnosti už dávno neznamenajú len Excel alebo rýchle písanie na klávesnici. Dnes je to o promptovaní AI, pochopení algoritmov, schopnosti predať vlastný nápad – a vedieť sa rýchlo zorientovať v neustále meniacom sa prostredí. Zároveň rastie uvedomenie, že spoliehať sa na jedného zamestnávateľa už nestačí. Pracovný trh je flexibilnejší, no aj nepredvídateľnejší. A to zásadne ovplyvňuje aj to, čo ľudia od práce očakávajú.

Kým pre staršie generácie boli hlavnými hodnotami istota a stabilný príjem, mladí čoraz viac kladú dôraz na zmysluplnosť, rovnováhu a osobnú slobodu. Práca má zapadnúť do života, nie ho pohltiť.

Flexibilita je dnes hodnotou sama o sebe – nielen možnosť pracovať odkiaľkoľvek, ale aj vedieť si nastaviť vlastný rytmus, mať čas na osobné veci, zdravie, vzťahy, oddych. Aj preto sa čoraz častejšie hovorí o sabbaticaloch, skrátených úväzkoch, alebo podpore mentálneho zdravia. Firemné benefity už nie sú len o športových kartách, ale aj o podpore psychologickej starostlivosti, koučingu či priestore na vzdelávanie.

Svet sa mení rýchlejšie, ako sa menia učebné plány. Mladí si to uvedomujú a berú vzdelávanie do vlastných rúk. Učia sa online, v brigádach a rôznych projektoch. Celoživotné vzdelávanie pre nich nie je povinná jazda, ale prirodzená súčasť života. Preto je dôležité, aby bolo vzdelávanie dostupné, kvalitné a prispôsobené dnešnej realite. Európska komisia tento posun vníma. Iniciatíva Únia zručností vznikla s cieľom podporiť rozvoj zručností naprieč generáciami – bez ohľadu na vek, pôvod alebo zamestnanie. Nástroje ako Europass pomáhajú ľuďom pomenovať, zhodnotiť a rozvíjať ich zručnosti – a nájsť si cestu k novým príležitostiam.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Spoločne uspejeme, keď vieme, čo od práce naozaj chceme

Ak niečo vystihovalo atmosféru stánku Spoločne uspejeme na Pohode, tak to boli rozhovory o práci, ktoré išli hlbšie než len do tém technológií či dnešných trendov. Boli o hodnotách, očakávaniach a reálnych potrebách. O tom, čo od práce vlastne chceme – a čo k nej potrebujeme, aby nás neunavila, ale posúvala.

Ukázalo sa, že najdôležitejšie zručnosti nie sú len tie technické. Rovnako dôležitá je schopnosť učiť sa, vedieť sa prispôsobiť a nestratiť sa v rýchlom svete. A práve v tom môže mať každý z nás oporu – cez kvalitné podmienky, dostupné vzdelávanie aj férový prístup k práci.

Aj preto vznikla kampaň Spoločne uspejeme, ktorú organizuje Európska komisia. Jej cieľom je priblížiť ľuďom ich práva v oblasti zamestnania a vzdelávania, podporiť rovnosť príležitostí a ukázať, že kvalitná práca, rovnováha a rešpekt na pracovisku nie sú výnimočnosť, ale naše právo. Viac informácií nájdeš na social-rights.campaign.europa.eu.