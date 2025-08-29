Kategórie
Domov
dnes 29. augusta 2025 o 16:00
Čas čítania 4:02
Zdenka Hvolková

Robert roky pracoval ako zvárač, dnes na svojej zručnosti postavil biznis: „Chcem vrátiť starému remeslu život"

Robert roky pracoval ako zvárač, dnes na svojej zručnosti postavil biznis: „Chcem vrátiť starému remeslu život“
Zdroj: Archív - DekorWeld, TikTok
ZAUJÍMAVOSTI DIZAJN NÁPADY NA PODNIKANIE REMESLO ROZHOVORY UMENIE
Z iskier techniky v dielni sa Robert prepracoval až do priameho ohňa tvorivosti. Ľudia často ani neveria, že jeho dekorácie vznikajú ručne.

Robert pochádza z malej dedinky pri Lučenci. Dlhé roky pracoval ako zvárač, no v hĺbke duše cítil, že ho to ťahá aj iným smerom. Že v ňom drieme niečo viac, niečo, čo sa nedá vyjadriť len technickou zručnosťou. Tento pocit nosil v sebe dlho, až kým do jeho života nevstúpila osoba, ktorá všetko zmenila - jeho priateľka.

„Práve ona vo mne prebudila umelecké sklony, ba i viac, priniesla mi svetlo do života. Vďaka nej to celé začalo. Síce som bol zamestnaný, no nemal som veľa peňazí nazvyš. Keďže som nechcel zanedbať takú dôležitú osobu v mojom živote, začal som rozmýšľať, čo jej môžem dať. V tom čase sa blížilo naše výročie,“ spomína 25-ročný Robert na začiatky svojej tvorivej činnosti.

@dekorweld Je to ✨LAMPA✨ #welding #weldtok #weld #lamp #valentinesday #decoration #handmadegifts #handmadecraft ♬ original sound - DekorWeld

Hoci bol v tom čase riadne zamestnaný, situácia, žiaľ, nevyzerala priaznivo. Robert nemal peniaze nazvyš, a tak začal premýšľať nad tým, čo neobyčajné by sa dalo vyčariť aj napriek finančnej obmedzenosti.

Vedel, že jeho priateľka miluje čierne ruže, a to mu priviedlo do hlavy jedinečný nápad. Ako zvárač s bohatými skúsenosťami si povedal, že vytvorí ružu z kovu - niečo, čo bude symbolizovať nielen jej krásu, ale aj trvácnosť ich vzťahu. Možno ani sám vtedy netušil, že práve tento moment nastavil nový smer jeho života.

V obchodoch ľudia nakupujú veci, ktoré sa môžu objaviť v každej jednej domácnosti, keďže sú voľne dostupné a vyrábajú sa v obrovských množstvách. Vyrobiť niečo unikátne - jedinečné pre danú osobu - je už na vyššej úrovni. Darček má so sebou niesť myšlienku, že konkrétna osoba je pre mňa výnimočná.

dekorweld zváranie dekorweld zváranie dekorweld zváranie dekorweld zváranie
Zobraziť galériu
(4)

Od tej chvíle sa začal venovať nielen práci, ale aj kreatívnej tvorbe. Spočiatku pracoval na výrobe jedinečných ručne vyrábaných kúskov, ktoré spájajú technickú precíznosť so srdcom. Práve pri tejto aktivite pochopil, že v ňom po celý čas driemala vášeň pre tvorbu, ktorá ide nad rámec rutinného zvárania.

Precíznosť a zmysel pre detail, ktoré si priniesol zo svojho pôvodného povolania, teraz preniesol do tvorivého sveta. A výsledky hovoria samy za seba - každý jeden kus, ktorý vyrobí, je originál s dušou, s vlastným príbehom a s podpisom človeka, ktorý odmieta priemer.

Od dekorácie po funkčný dizajn, jeho dielňa je úplne bez hraníc

Dnes Robert tvorí prakticky všetko, čo mu jeho dielňa dovolí - od dekoratívnych dizajnových kúskov až po praktické, úžitkové konštrukcie. Pracuje však zatiaľ s určitými obmedzeniami. Jeho dielňa ešte nie je plne vybavená, stále ju buduje a čaká na schválenie príspevku na podnikanie. Ten mu umožní nakúpiť potrebné stroje a náradie, ktoré mu pomôžu zefektívniť výrobu a venovať sa naplno tvorivosti.

Pri dekoratívnych kusoch sa snažím vyhýbať všetkým bežným sériovým výrobkom, aby moje produkty nestratili čaro.

@dekorweld #weld #welding #fyp #decoration ♬ original sound - DekorWeld

Veci, ktoré vyrába dnes, sú prakticky všetky komplet na zákazku. „Klient príde s návrhom a odchádza s produktom na mieru. Pri dekoratívnych kusoch sa snažím vyhýbať všetkým bežným sériovým výrobkom, aby moje produkty nestratili čaro. Pri úžitkových kusoch sa určite nevyhýbam viac početnej sériovej výrobe. Ide mi hlavne o to, aby bol zákazník s produktom maximálne spokojný a stotožnený.“

dekorweld
Zdroj: Archív - DekorWeld
Mojím snom je vyrobiť si elektrickú gitaru na mieru.

Do budúcna plánuje rozšíriť priestory dielne a pustiť sa aj do karosárskych opráv - od osobných až po nákladné autá. Taktiež chce ponúkať mobilné zváranie, kde dokáže prísť priamo k zákazníkovi, ak sa poškodený predmet nedá dopraviť do dielne.

„Skrátka sa nechcem ničím obmedzovať a chcem ponúkať všetky služby, ktoré zahŕňajú zváračské práce, či už sa jedná o oceľ, nerez alebo hliník. A čo sa týka výrobkov na mieru, či už dekorácie, brány, ploty, zábradlia alebo aj nábytok, chcem rozšíriť obzory aj z hľadiska drevovýroby a kombinovať kov s drevom.“

@dekorweld Brake disc axe 🪓 Zváračské služby a dekorácie na mieru, viac info v DM 🤘🏻 #fyp #forupage #foryoupagе #welding #weld #weldingporn #weldinglife #decoration #handmade #handmadegifts #weldingtiktok #yeswelder #metalwork #diy #brakedisc #axe ♬ SUNRISE (Super Slowed + Reverb) - Xantesha

Ako motorkár a hudobník má navyše ešte jeden tajný sen - vyrobiť si elektrickú gitaru na mieru. „Ak to vyjde, chcem prekombinovať moje koníčky a vytvárať unikátne netradičné kúsky, či už motorku zladiť do hudobného štýlu, alebo hudbu do motorkárskeho.“

dekorweld
Zdroj: Archív - DekorWeld
Ručná práca s dušou a podpisom

Reakcie ľudí na jeho tvorbu bývajú často prekvapivé. Mnohí neveria, že všetky tie presné, detailné a realistické kúsky vyrába ručne a navyše z kovu. Robert sa stretáva s úžasom a obdivom najmä z blízkeho okolia, ktoré často ani netušilo, že v ňom drieme takýto talent. A hoci od prvej kovovej ruže pre priateľku neprešlo až tak veľa času, svoje zručnosti posunul na úroveň, ktorá ľudí naozaj zaráža.

„Teraz mi dá za pravdu asi každý šikovný zvárač - nejde len o to, čo robím, pretože zváranie je samo o sebe určitým spôsobom umenie. Ktokoľvek dokáže zvar len naprskať a riadiť sa heslom ‚Try your best, grind the rest‘. Len málokto však vidí za oponu,“ vysvetľuje Robert.

@dekorweld Milan má na to svoj názor #weld #welding #weldtok #steelrose #metalrose #goldenrose #handmadegifts #fyp #foryoupage❤️❤️ ♬ original sound - DekorWeld
„Samotné zváranie nie je len o tom zapnúť mašinu a zvárať. Skrýva sa za tým oveľa viac, než si veľa ľudí myslí - či už ide o správne nastavenie parametrov, voľby zváračskej metódy, voľby druhu a hrúbky prídavného materiálu, presného nastavenia konštrukcie alebo techniky samotného zvárania. Akonáhle som však tento, už sám o sebe komplikovaný, proces zvárania skombinoval s umením, všetko stúplo o niekoľko levelov vyššie.“

dekorweld
Zdroj: Archív - DekorWeld

Posolstvo a motivácia pre ostatných

Robert chce, aby jeho diela v ľuďoch vyvolávali spokojnosť, či už z hľadiska kvality, alebo osobného vzťahu k výrobku. Hoci cenovo sa ručná výroba nevyrovná lacným sériovým produktom, jeho cieľom je, aby výsledok stál za to a niesol osobitý rukopis. Chce, aby ľudia už na prvý pohľad spoznali, že ide o jeho prácu, aby precíznosť a jedinečnosť presvedčila aj tých, ktorí inak dôverujú strojovej výrobe.

Okrem samotných výrobkov však chce pôsobiť aj ako motivácia pre mladých ľudí. Ukázať im, že aj z remesla sa dá vytvoriť umenie, že sa oplatí ísť za svojím snom a objavovať vlastný potenciál. Ako sám hovorí - rešpekt má každý, kto na sebe maká, pretože často ani nevieme, čo v nás drieme, pokiaľ to neskúsime.

Súvisiace témy
DIZAJN NÁPADY NA PODNIKANIE REMESLO ROZHOVORY UMENIE
Zdenka Hvolková
Reporter
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Archív - DekorWeld, TikTok
