V piatom dieli Hlbín predstavujeme Lukáša. Porozprával nám o svojej nevyliečiteľnej chorobe. Každý z nás má niečo, čo pred svetom skrýva. Niečo, o čom nehovorí ani najbližším. Práve tieto príbehy sa snažíme vo formáte Hlbiny zachytiť.
Lukáš má 27 rokov a bojuje s ťažkou, nevyliečiteľnou chorobou s názvom Friedreichova ataxia. Ide o vzácne genetické ochorenie, ktoré poškodzuje nervový systém a postupne obmedzuje koordináciu pohybov. Postihnutí ľudia majú čoraz väčší problém chodiť, hovoriť či udržať rovnováhu. Choroba postupuje pomaly, no úplne nezvratne a priemerná dĺžka života človeka s Friedreichovou ataxiou je 35 rokov.
Diagnostikovali mu ju až po dvanástich rokoch, kedy Lukáš absolvoval rôzne vyšetrenia a chodil od špecialistu k špecialistovi. Keď nemecký lekár konečne zistil príčinu jeho zdravotných problémov, vydýchol si, že má odpoveď. Prišla však ďalšia rana.