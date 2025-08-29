Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. augusta 2025 o 17:33
Čas čítania 0:38
Hana Divišová

Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur

Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur
Zdroj: greatbritishfoodfestival
ZAUJÍMAVOSTI TRENDY VODA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Britská reštaurácia La Popote zaradila do ponuky vlastné „vodné menu“, ktoré zostavil certifikovaný vodný someliér.

Vo svete sa objavuje nový trend. Čoraz viac sa totiž hovorí o ľuďoch, ktorí sa označujú za someliérov na vodu. Najnovšie dokonca jedna z britských reštaurácií priniesla svoj luxusný nápojový lístok s tzv. „vodným menu“. Týmto krokom chce uspokojiť chuťové poháriky aj ľudí, ktorí preferujú nealko drinky.

Reštaurácia La Popote tak reaguje na odklon ľudí od alkoholu. Ako informuje CNN, samotné menu zostavil vodný someliér Doran Binder, ktorý majiteľom ukázal, že rôzne vody – podobne ako víno – dokážu v kombinácii s jedlom úplne zmeniť chuťový zážitok.

VODNÉ MENU
Zdroj: la-popote

Reštaurácia momentálne ponúka štyri druhy perlivých a tri druhy neperlivých vôd. Cena fľaše sa pohybuje od približne 5 do 19 libier, t. j. takmer 6 až 22 eur, pričom klasická kohútiková voda je stále zdarma.

Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food 24. augusta 2025 o 11:00

Okrem tohto menu pribúda čoraz viac samotných „vodných someliérov“. Sú to ľudia, ktorí – podobne ako tí špecializujúci sa na víno – vyberajú, degustujú a kombinujú rôzne druhy vody podľa ich minerálov, pôvodu a schopnosti doplniť jedlo, píše The Guardian.

Anketa:
Objednal/a by ste si v reštaurácii niečo z vodného menu?
Áno, zaujalo ma to. 
Určite nie. 
Áno, zaujalo ma to. 
9 %
Určite nie. 
91 %
Odporúčané
Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou 28. augusta 2025 o 16:06
Odporúčané
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov 28. augusta 2025 o 16:06
Odporúčané
Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí 28. augusta 2025 o 15:22
S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
TRENDY VODA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: greatbritishfoodfestival
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
včera o 14:00
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
refresher+
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred hodinou
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
dnes o 10:48
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
včera o 18:00
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
20. 8. 2025 15:00
Storky
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Lifestyle news
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur pred 54 minútami
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? pred hodinou
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku pred 3 hodinami
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom dnes o 12:01
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela včera o 18:33
VIDEO: Po prehre na US Open stratila nervy. Lotyška čelí kritike za rasistický výrok voči súperke včera o 17:58
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku včera o 17:11
Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou včera o 16:06
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov včera o 16:06
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Česko Robert Fico
Viac
Ženícha zastrelila jeho švagriná. Svadobná tradícia v Turecku sa zmenila na smrteľný incident
pred 25 minútami
Vietnam prepustí takmer 14 000 väzňov pred štátnym sviatkom. Medzi nimi sú aj cudzinci z 18 krajín
pred hodinou
Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
včera o 10:00
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
pred 3 dňami
Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou
Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou
včera o 16:06
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
dnes o 10:48
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
refresher+
Odporúčané
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
včera o 08:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Viac z Gastro Všetko
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
včera o 14:00
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
včera o 18:00
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
24. 8. 2025 11:00
Viac z Hudba Všetko
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI
Tip na hudbu
dnes o 11:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI
dnes o 11:00
Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho
včera o 10:04
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
pred 3 dňami
Viac z Móda Všetko
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred hodinou
Hľadali sme originálne a gurmánske dámske parfumy na jeseň. S týmito vôňami budeš zbierať jeden kompliment za druhým
dnes o 11:00
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
Móda
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred hodinou
Ivana Antal, hovorí, že kruhy pod očami boli pre ňu v čase dospievania jedným z najvýraznejších prvkov na tvári, ktoré jej pri pohľade do zrkadla bili do očí. Lindu vačky doslova boleli a korektor to ešte viac zhoršoval.
Robert roky pracoval ako zvárač, dnes na svojej zručnosti postavil biznis: „Chcem vrátiť starému remeslu život“
Robert roky pracoval ako zvárač, dnes na svojej zručnosti postavil biznis: „Chcem vrátiť starému remeslu život“
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI
dnes o 11:00
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
dnes o 10:48
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 2 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
včera o 18:00
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
včera o 09:09
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 2 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia