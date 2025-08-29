Britská reštaurácia La Popote zaradila do ponuky vlastné „vodné menu“, ktoré zostavil certifikovaný vodný someliér.
Vo svete sa objavuje nový trend. Čoraz viac sa totiž hovorí o ľuďoch, ktorí sa označujú za someliérov na vodu. Najnovšie dokonca jedna z britských reštaurácií priniesla svoj luxusný nápojový lístok s tzv. „vodným menu“. Týmto krokom chce uspokojiť chuťové poháriky aj ľudí, ktorí preferujú nealko drinky.
Reštaurácia La Popote tak reaguje na odklon ľudí od alkoholu. Ako informuje CNN, samotné menu zostavil vodný someliér Doran Binder, ktorý majiteľom ukázal, že rôzne vody – podobne ako víno – dokážu v kombinácii s jedlom úplne zmeniť chuťový zážitok.
Reštaurácia momentálne ponúka štyri druhy perlivých a tri druhy neperlivých vôd. Cena fľaše sa pohybuje od približne 5 do 19 libier, t. j. takmer 6 až 22 eur, pričom klasická kohútiková voda je stále zdarma.
Okrem tohto menu pribúda čoraz viac samotných „vodných someliérov“. Sú to ľudia, ktorí – podobne ako tí špecializujúci sa na víno – vyberajú, degustujú a kombinujú rôzne druhy vody podľa ich minerálov, pôvodu a schopnosti doplniť jedlo, píše The Guardian.