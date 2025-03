Oslovili sme odborníčku, aby nám vysvetlila psychologické faktory, ktoré nás držia v nezdravých vzťahoch, a ponúkla praktické rady, ako sa vyhnúť opakovaným chybám a zdravým spôsobom spracovať rozchod.

Mnoho ľudí po rozchode uviazne v začarovanom kruhu návratov. Aj keď vedia, že vzťah nefunguje, známe prostredie a nádej na zmenu ich stále ťahajú späť. Prečo je také ťažké skutočne ukončiť vzťah a ako sa vymaniť z tohto cyklu? Túto tému sme prebrali s odborníčkou na vzťahy, psychologičkou Monikou Chovanovou, ktorá nám objasní psychologické aspekty týchto situácií. Okrem toho sme oslovili aj našich čitateľov, aby sa podelili o svoje osobné skúsenosti.

Nekončiaci cyklus návratov

Ako uvádza vzťahová terapeutka Chovanová, s „nekončiacimi vzťahmi“ sa stretáva vo svojej praxi pomerne často. „Ľudia sa k ex-partnerom vracajú najmä z dvoch dôvodov. Prvým je pocit bezpečia v známych podmienkach – aj keď vzťah nebol ideálny, samota a neistota sú pre mnohých oveľa ťažšie znášateľné. Druhým dôvodom je nádej na zmenu; mnohí veria, že ich ex-partner sa môže zmeniť, aj keď sa často opakujú rovnaké vzorce správania,“ vysvetľuje.

Jedna z našich čitateliek si prechádza niečím podobným. „Po takmer šiestich rokoch som sa rozhodla ukončiť vzťah. Spravila som to pred letom minulého roka. Môj partner nebol zlý a neublížil mi, cítila som však, že ma vzťah viac brzdí, než posúva. Túžila som rásť, venovať sa kariére a objavovať nové možnosti. Formálne sme sa síce rozišli, no ocitla som sa v nekonečnom cykle návratov,“ hovorí čitateľka, ktorá sa s nami podelila o svoju skúsenosť.

Zdroj: Refresher

Postupne sa podľa jej slov dostala do situácie, keď si uvedomila, že neustále vracanie sa k bývalému partnerovi jej neprospieva. „Poznali sme sa, vedeli sme, čo nám vyhovuje, a návrat do známeho prostredia pôsobil pohodlne. Bolo jednoduchšie vracať sa k niekomu, koho som poznala, ako otvoriť sa novým ľuďom. Občas som uňho prespala, inokedy sme si len písali, no stále sme udržiavali režim on & off vzťahu a začala som mať pocit, že sa krútim v niečom, čo nemá budúcnosť,“ opisuje.

Odborníčka upozorňuje, že niektorí ľudia sú na takéto vzorce správania náchylnejší. „Často ide o ľudí so strachom z opustenia alebo nízkou sebadôverou. Mnohí z nich trpia presvedčením, že si nezaslúžia lepšieho partnera, a preto zotrvávajú v nefunkčných vzťahoch. Tento vzorec môže mať korene v detstve, ak vyrastali v prostredí, kde bola láska podmieňovaná určitým správaním,“ dodáva Chovanová.

Napokon si čitateľka uvedomila, že ak chce skutočnú zmenu, musí urobiť radikálny krok. „Po viac ako pol roku som pochopila, že tento vzťah ma nenapĺňa a že len strácam čas. Potrebovala som definitívne uzavrieť túto kapitolu. Spoločne s rodinou som odišla na mesačnú dovolenku a sama sebe som sľúbila, že po návrate vzťah definitívne uzavriem. Dnes, v polovici dovolenky, sa cítim silnejšia a uvedomujem si, že som schopná kráčať životom radšej sama. Verím, že jedného dňa stretnem niekoho, kto mi poskytne nielen lásku, ale aj priestor na rast,“ opisuje.

Zdroj: Refrehser

Ako rozpoznať, že návrat k bývalému nie je dobrý nápad?

Podľa Chovanovej existujú určité varovné signály, ktoré by sme si mali pred návratom k ex-partnerovi všímať. „Ak je vo vzťahu prítomná manipulácia, dlhodobá nedôvera alebo akékoľvek formy emočného či fyzického násilia, návrat môže byť veľmi nebezpečný. Takéto vzťahy môžu výrazne znížiť sebahodnotu a dôveru obete, čo sťažuje odchod. Je dôležité vnímať realitu vzťahu a nepodliehať ilúziám,“ vysvetľuje.

Kedy môže byť návrat k ex dobrým rozhodnutím?

Napriek tomu existujú prípady, keď návrat k bývalému partnerovi môže mať zmysel. „Ak bol rozchod impulzívny a partneri si uvedomili, že ich problémy boli riešiteľné, môže byť návrat opodstatnený. Napríklad v prípade spracovávania nevery – ak obaja partneri cítia, že kvalita ich vzťahu prevyšuje samotný problém, môžu na ňom spoločne pracovať. Nie je to však jednoduché a vyžaduje si to veľkú dávku otvorenosti a snahy z oboch strán,“ uvádza odborníčka.

Ako zvládnuť rozchod zdravým spôsobom?

„Aby sa človek mohol zdravým spôsobom vyrovnať s rozchodom, je kľúčový čas a akceptácia svojich emócií. Netrápiť sa tlakom na rýchly návrat do normálneho života, ale postupne spracovať smútenie. Odporúčam ukončiť akúkoľvek komunikáciu s ex-partnerom, aby sa predišlo zbytočnému porovnávaniu a sledovaniu. Namiesto zamerania sa na ex je dôležité sústrediť sa na seba – na svoje pocity, potreby a koníčky. Oslovte priateľov, keď potrebujete podporu, a starajte sa o seba s trpezlivosťou a súcitom. Správajte sa k sebe tak, ako by ste sa správali k najlepšiemu kamarátovi,“ radí Chovanová.

Anketa: Ocitol/a si sa niekedy v cykle nekončiaceho vzťahu? Áno. Nie. Áno. 85 % Nie. 15 %

Rozchod môže byť ťažký, no dôležité je neupadnúť do cyklu návratov, ktoré bránia skutočnému posunu vpred. Každý vzťah, ktorý končí, nás môže niečo naučiť – a niekedy je tou najväčšou lekciou pochopenie, že si zaslúžime viac.