Influencer Jon Marianek zverejnil fotografiu s ponukou pomoci v zaplavenej Opave. Príspevok však vyvolal vlnu kontroverzie.

Youtuber na svojom Instagrame vyzval obete povodní, aby mu povedali, kde môže pomôcť. Nakoniec sa vybral do Opavy. Nakúpil jedlo spolu so suchým oblečením a člnom a v gumákoch sa so svojimi fanúšikmi vydal do terénu. „Zajtra s chalanmi pokračujeme. Ráno nahádžeme piesok do vriec a okolo poludnia sa vyberieme do okolitých dedín. Teraz ideme po ďalšie zásoby," napísal na svojom Instagrame.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Jon Marianek (@jonmarianek69)

V práci skutočne pokračoval, dokonca na svojej sociálnej sieti zverejnil fotografiu, na ktorej kupuje obrovské množstvo chleba. Niektorí sledovatelia ho však podozrievajú, že si robí zo záplav srandu. Neustále totiž spomína chlieb ako meme, ktoré sa neodmysliteľne spája s jeho tvorbou na Youtube.

Marianek v príbehoch tiež zverejnil, ako so skupinou fanúšikov čistí štrk okolo detského ihriska. Napriek tomu sa nájdu aj takí, ktorí mu vyčítajú, že po nevydarenej augustovej akcii v Riegrových sadoch si chcel urobiť dobré PR na tragédii.

„Dělat si čísla i na povodních chce byt opravdu ko**t," kritizujú užívatelia pod jeho príspevkom. Niektorí naopak jeho zámery chvália. „Jediny influencer, ktery jde pomoct, respekt" píše fanúšik.

Na negatívne komentáre sa v príspevku vyjadril aj Jon. Ten promo na povodniach popiera, tvrdí, že to pre dobré PR robiť nepotrebuje a že prišiel s čistým úmyslom naozaj pomôcť. Tvrdí, že finančná pomoc nestačí a že oblasti zasiahnuté povodňami potrebujú ľudskú silu, ktorá pomôže upratať bahno a bordel.