KVÍZ: Spoznáš známych raperov súčasnosti podľa fotografie?

Vysvetlenie

Symere Bysil Woods, známy najmä pod umeleckým menom Lil Uzi Vert, je americký raper z Filadelfie, ktorý sa dostal do povedomia poslucháčov v roku 2016 vďaka nahrávke Lil Uzi Vert vs. the World a úspešným singlom Money Longer, respektíve You Was Right. 28-ročný interpret vydal zatiaľ tri štúdiové albumy, pričom posledný s názvom Pink Tape vyšiel v júni tohto roku.