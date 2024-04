Drake opäť dissuje Kendricka Lamara, použil na to AI hlas Tupaca. Pozostalí hovoria o neúcte, hrozia žalobou

Drake vydal disstrack s hlasom zosnulého rapera, ktorý vygenerovala umelá inteligencia. Musel ju však stiahnuť po tom, čo mu právnici hrozili žalobou.

Americkou rapovou scénou to aktuálne žije beefom medzi viacerými interpretmi. Spor, ktorý otriasol rapovou elitou, vyvolal pred niekoľkými týždňami Kendrick Lamar, ktorý v skladbe Like That na albume We Don't Trust You od dvojice Metro Boomin a Future poslal niekoľko tvrdých riadkov na adresu Drakea a J. Colea.

Drake najprv odpovedal disstrackom Push Ups, v ktorom Drake počas približne 4 minút nakladal Rick Rossovi, Kendrickovi, Metrovi, The Weekndovi, ale aj basketbalistovi Ja Morantovi. Všetci boli totiž súčasťou albumu We Don't Trust You.

Beef však stále neutícha a Drake najnovšie posiela freestylový diss s názvom Taylor Made Freestyle. V ňom pomocou umelej inteligencie použil falošný hlas zosnulého rapera Tupaca. Skladba je opäť venovaná Kendrickovi Lamarovi.

Hoci track nebol nikdy oficiálne vydaný na žiadnej streamovacej platforme, Drake aj napriek tomu má problém. Právnici Tupaca Shakura totiž pohrozili Drakeovi, že ho postavia pred súd, ak nestiahne skladbu, ktorá obsahuje pozmenené vokály cez AI, ktoré znejú ako zosnulý raper, informoval The Verge.

Tupacovi právni zástupcovia dali Drakeovi 24-hodinové ultimátum, ktoré kanadský raper splnil a skladbu stiahol zo svojho profilu na X (Twitter). „Nahrávka je nielen porušením Tupacovej publicity a zákonných práv, ale je to aj nehorázne zneužitie odkazu jedného z najväčších hip-hopových umelcov všetkých čias. Nikdy by sme nedali súhlas na použitie,“ hovorí právnik, ktorý zastupuje Shakurov majetok.

V disstracku, ktorý je venovaný Kendrickovi, použil 37-ročný umelec aj hlas Snoop Dogga – práve týchto dvoch umelcov má Kendrick najradšej, čo môže byť dôvodom, prečo sa Drake rozhodol použiť ich hlasy. AI technológiu využíva čoraz viac umelcov vo svojej tvorbe, hoci mnohí sú voči nej skeptickí a považujú ju za budúcu hrozbu pre hudobný priemysel.

Stovky interpretov a autorov hudby vrátane Billie Eilish, Katy Perry či dedičov Franka Sinatru vyzvali začiatkom apríla na ochranu pred umelou inteligenciou. Svoju výzvu vyjadrili podpísaním otvoreného listu, ktorý upozorňuje na „útok na ľudskú tvorivosť“ zo strany AI.