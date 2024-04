Vysvetľujeme konflikt medzi Drakeom a Rick Rossom: Sme svedkami jedného z najväčších rapových beefov poslednej dekády?

Jeden je vraj nahnevaný rasista, druhý si údajne nechal zmenšiť nos a žaluje mamičke. Čo sa skrýva za novým rapovým beefom a ako začal?

Nový týždeň začíname šťavnatým beefom medzi dvomi veľkými menami vo svete rapu, ktorý už niekoľko dní ovláda feed na Instagrame. Do vlasov si tentoraz skočili Drake a Rick Ross.

Spor, ktorý otriasol rapovou elitou, pritom vyvoval pred niekoľkými týždňami niekto úplne iný – Kendrick Lamar, ktorý v skladbe Like That na albume We Don't Trust You od dvojice Metro Boomin a Future poslal niekoľko tvrdých riadkov na adresu Champagne Papiho a J. Cola.

Lamar priamo odkazuje na bars zo skladby First Person Shooter, keď rapuje: „Yeah get up with me, f*ck sneak dissing / ‘First Person Shooter,’ I hope they came with three switches,“ a ďalej pokračuje ešte ostrejším veršom: „Motherf*ck the big three, n—a, it’s just big me.“

Cole na to reagoval skladbou 7 Minute Drill, v ktorej označil posledný Lamarov album za tragický, no následne o niekoľko dní neskôr celú záležitosť oľutoval a ospravedlnil sa. Pieseň dokonca stiahol z YouTube aj zo všetkých streamovacích platforiem.

Po menšej odmlke z oboch táborov sa o slovo prihlásil Rick Ross, ktorý na začiatku unfollowol Champagne Papiho na Instagrame a potom viackrát slovne osočil svojho bývalého priateľa a spolupracovníka. Internetom kolujú informácie, že ich spor prerástol do súčasnej podoby, keď Drake v marci pozval Rossovu bývalú priateľku Cristinu Mackey na svoj koncert v Miami.

V sobotu unikla na internet skladba, resp diss od Drakea s názvom Push Ups (Drop and Give Me 50), v ktorom Drake počas približne 4 minút strieľa ostrými na množstvo interpretov vrátane Ricka Rossa, Kendricka Lamara, Metra Boomina, The Weeknda, ale aj basketbalistu Ja Moranta. Všetci boli súčasťou albumu We Don't Trust You.

Diss neskôr uverejnil na svojom Instagrame známy DJ Whoo Kid. Niektorí majú podozrenie, že track vytvorila umelá inteligencia, pričom Drake túto informáciu ešte oficiálne nepotvrdil. Raper však včera na svojom profile zverejnil obrázok z filmu Kill Bill, čo prispelo k legitímnosti. Narážal tým na to, že bojuje sám proti všetkým.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa RapTV (@rap)

V skladbe odznejú okrem iných tieto bars: „I could never be nobody number one fan / Your first number one, I had to put it in your hand,“ ktoré sú venované Futurovi, ale pozornosť upriamil aj na Kendricka Lamara: „How the f*ck you big steppin’ with a size seven men’s on? Maroon 5 need a verse, you better make it witty / Then we need a verse for the Swifties / Top say drop, you better drop and give ‘em fifty.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa DJ Whoo Kid (@djwhookid)

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a Rozay v nedeľu vydal oficiálny diss track s názvom Champagne Moments. V tvrdej skladbe si robí srandu z raperovej rasovej príslušnosti a nazval ho bielym chlapcom. Tvrdí tiež, že Drake má urobený nos a vysvetlil, prečo mu dal unfollow na Instagrame.

„You ain’t never want to be a n**ga anyway, n**ga / That’s why you had a operation to make your nose smaller than your father nose, n**ga / I unfollowed you, n**ga, ’cause you sent the motherf**king cease-and-desist to French Montana, n**ga / You sent the police, n**ga, hatin’ on my dog project.“

V komentári dodal, že zatiaľ čo Drake leakuje, oni hovoria priamo, čím odkázal aj na prvý diss od Kendricka, Futura a Metra Boomina.

Aby toho nebolo málo, následne sa spustila vlna slovných prestreliek a vtipných správ, respektíve screenshotov na Instagrame. Ross si uťahuje z toho, že Drake nie je pravý černoch a ukazuje zábery, ktoré majú byť dôkazom toho, že si nechal zmenšiť nos.

Ten naopak zverejnil screenshot konverzácie s jeho matkou, kde jej vysvetľuje, že žiadny zákrok nosa nepodstúpil: „Hovorí to len Rick Ross, chlap, s ktorým som robil pesničky. Zbláznil sa z (marihuany), už niekoľko dní nejedol a zmenilo ho to na nahnevaného rasistu. Vystupuje na plesoch za peniaze. Je to zlé. Neboj sa, my to zvládneme.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LET’S TALK MUSIC (@hot_tones)

Rick Ross následne zverejnil video, v ktorom sa Drakeovi posmieva, že musel žalovať mamičke. Sme zvedaví, aký smer naberie tento rapový konflikt medzi hviezdnymi interpretmi a aké prinesie vyvrcholenie. Veríme, že už aj s oficiálnou diss skladbou od Champagne Papiho. Vývoj celého beefu budeme naďalej sledovať a informovať ťa. Pre mnohých fanúškov ide o jeden z najväčších rapových beefov poslednej dekády.