Kendrick Lamar posiela ďalší diss Drakeovi. V skladbe mu odkazuje, že nevydal žiadnu rapovú klasiku a nemá používať slovo ni**a

Svoje meno počuli v skladbe Euphoria aj ďalší raperi, a to J. Cole a Pusha T, ktorých 36-ročný interpret vôbec nešetril.

Najväčší rapový beef posledných rokov pokračuje. Po kratšej odmlke sa hlási o slovo opäť Kendrick Lamar, ktorý vydal skladbu s názvom euphoria, aby uviedol niektoré informácie na pravú mieru. Ide o odpoveď na single Push Ups a Taylor Made Freestyle, pričom druhý z nich bol stiahnutý zo streamov kvôli neschválenému použitiu AI s hlasom 2Paca.

Niektoré diss tracky prinútia poslucháča vnímať umelca inak, zatiaľ čo iné hovoria veci, ktoré si ľudia už dávno myslia. A to spôsobom, ktorý nedokážu sami vyjadriť. Novinka od člena labelu TDE je tou druhou verziu.

Lamar počas 6-minút síce nepovie veľa nových informácií, ale spôsob, akým venuje Drakeovi pozornosť, z neho robí „záporáka“. Predložil obsiahly zoznam dôvodov, prečo nemá rád kanadskú superhviezdu. Okrem iného (pravdepodobne) prezradil, že odmietol spoluprácu, a zopakoval názory, že Drake má ghostwriterov, nemá rád ženy a je kultúrny príživník, ktorý má problémy so svojou identitou.

K. Dot v skladbe viackrát nazýva Drakea „majstrom manipulátorom“ a uvádza: „Don’t tell no lie ’bout me, and I won’t tell truths ’bout you,“ a naznačuje, že má pripravených viac rovnakých barov ako Champagne Papi v skladbe Push Ups, v ktorej vyslovil meno Kendrickovej manželky.

Spomenúť musíme aj ďalšie bars, v ktorých odkazuje Drakeovi, že nevydal žiadnu rapovú klasiku: „Yeah, my first one like my last one, it's a classic, you don't have one. Let your core audience stomach that. Didn't tell 'em where you get your abs from,“ alebo aby prestal používať slovo ni**a: „We don't wanna hear you say 'nigga' no more. Stop.“

Oveľa osobnejšia je časť, v ktorej Lamar hovorí o výchove svojho syna, čím poukázal na fakt, že Drake zatajoval svojho potomka Adidona: „Why would I try to call around and try to get dirt on you? You think my life is rap? That’s ho shit. I got a son to raise. But I can see you don’t know nothin’ ‘bout that.“

Vypočuj si túto šťavnatú novinku s množstvom ostrých riadkov a v komentároch nám napíš, ktorý z hviezdnych interpretov má v tomto beefe zatiaľ navrch.

Kendrick Lamar je americký raper z Comptonu, ktorý sa venuje hudbe od roku 2003. Je členom labelu TDE (Top Dawg Entertainment) a svoj prvý sólový album Section.80, ktorý obsahuje skladby ako A.D.H.D alebo HiiiPoWeR, vydal v roku 2011.

36-ročný umelec patrí medzi najuznávanejších interpretov vo svojom žánri a na svojom konte má množstvo hitov, 5 albumov a 17 cien Grammy. Jeho koncert v októbri 2022 v Prahe bol jednou z najlepších rapových šou, ktoré sme videli na územi Slovenska a Česka.