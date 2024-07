Raper si zachoval chladnú hlavu a humor. Na Instagrame žartoval, že by ho viac potešilo espresso martini.

Dom rapera Drakea vytopilo. V príbehu na Instagrame zverejnil video, ktoré zachytáva časť jeho luxusného domu v Toronte, upresňuje BBC.

Voda v interiéri na videu siaha až po členky. Raper si zachoval chladnú hlavu a v príspevku žartoval, že prúdiaca voda „by mala byť radšej espresso martini.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BBC News (@bbcnews)

Oblasťou sa v utorok 16. júla prehnala silná búrka. Približne 100-tisíc obyvateľov zostalo bez elektriny. Dažde v Toronte boli najsilnejšie za posledné desiatky a prekonali rekord mesta z roku 1941.

Ľudia v komentároch na sociálnych sieťach na Drakeovú situáciu reagujú upozornením na to, že klimatické zmeny zasahujú aj bohatých a známych ľudí a apelujú na nich, aby zmenili svoj prístup a životný štýl.

Raper Rick Ross si Drakea doberal komentárom „Minor issues“. Slovami „drobné problémy,“ zároveň podprahovo narážal na disstrack od Kendricka Lamara Not Like Us, v ktorom ho raper obviňuje z pedofílie. Viac o celom beefe medzi Kendrickom a Drakeom, do ktorého sa zapájal aj Rick Ross, sa dočítaš v tomto článku.