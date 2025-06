Jeho rodina projekt odobrila.

Zosnulý spevák a bývalý člen One Direction Liam Payne sa objaví v novej šou na Netflixe. Potvrdila to samotná streamovacia platforma. Vystupovať bude v speváckej šou s názvom Building the Band.

Novinka má premiéru 9. júla. Payne stihol natočiť svoje časti ako porotca v auguste 2024, dva mesiace pred svojou smrťou vo veku 31 rokov. Producenti uviedli, že jeho rodina zhliadla hotové epizódy a podporila jeho účasť v relácii. „Ide o poctu jeho práci a odkazu,“ uviedol Netflix vo vyhlásení.

Zdroj: Netflix

Ako informuje The Guardian, formát šou pripomína zmes speváckych šou ako X Factor, The Voice a Making the Band, no verejnosť najviac zaujala práve účasť zosnulého umelca. Hoci by mal vystúpiť len ako hosťujúci porotca, jeho prítomnosť robí zo šou emotívny a neobvyklý zážitok.

Platforma dokonca zdieľala aj trailer, ako bude šou vyzerať. Tvorcovia si uvedomujú, že hoci sa Liam objaví len v niektorej časti, analyzovaný bude naozaj dopodrobna. Každé jeho gesto, každé slovo v porote, bude divákmi preberané a hľadané budú známky bolesti či náznaky toho, čo sa dialo v posledných mesiacoch v jeho živote.

Súťažiaci, ktorí sa v šou objavia, budú čeliť náročnej úlohe, nielen získať priazeň porotcov a publika, ale aj uspieť v šou, ktorú už navždy poznamenala tragédia. Netflix však tvrdí, že žiadne dodatočné zásahy nechystá a odvysiela časti tak, ako boli natočené.