dnes 26. januára 2026 o 10:30
Čas čítania 6:52

Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Aby bola pauza vo vzťahu úspešná, musí mať jasné pravidlá.

„Možno by nám pomohla pauza.“ Ale čo tým vlastne myslíme? Chceme si oddýchnuť, zvážiť svoje city, alebo sa len vyhnúť rozchodu?

Slovo „pauza“ je vo vzťahoch mimoriadne kontroverzné a často rozbúri vášne. Stačí sa pozrieť na diskusné fóra či sociálne siete a je jasné, že na túto tému neexistuje jednotný názor. Pre niektorých je to jednoznačné „no go“ a synonymum konca, pre iných spôsob, ako si ujasniť myšlienky, získať odstup a vidieť veci z inej perspektívy.

Psychologička Zuzana Svepešová z platformy Ksebe pre Refresher hovorí, že pauza často nemá zmysel, ak slúži len na oddialenie rozchodu. „V praxi sa stretávam s tým, že jeden partner ju vníma ako šancu na zmenu, zatiaľ čo druhý už vzťah vnútorne ukončil alebo si chce nechať otvorené dvierka bez toho, aby musel urobiť jasné rozhodnutie. V takých prípadoch pauza len predlžuje neistotu a bolesť.“

Prinášame ti príbeh Simony a Lenky s odlišnými skúsenosťami. Aké najčastejšie chyby podľa psychologičky Zuzany ľudia robia pri pauze a či existuje ideálna dĺžka odlúčenia?

láska, vzťahy, rozchod, pauza vo vzťahu láska, vzťahy, rozchod, pauza vo vzťahu hádka
Zobraziť galériu
(3)

Pauza bola u nás skrytý rozchod, hovorí Simča

Príbeh Simony ukazuje, že pauza môže byť niekedy nevyhnutná, ale bez úprimnej nápravy a vzájomného rešpektu je len dočasným riešením, ktoré môže viesť k opakovaniu rovnakých problémov.

RODINA, VZŤAHY, SEX
