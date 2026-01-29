Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 5:08

Toto je 5 tichých zabijakov spokojných vzťahov. Týmto častým chybám sa vyhni

Zdroj: Dupe/Cora Pursley, Payton Butler
Máš poslednú dobu pocit, že tvoj vzťah už nie je to, čo býval? Vzťah je krásna vec, ktorá ti dá lásku, pocit pochopenia, bezpečia a v ideálnom prípade aj partnera na celý život. Teda ak k nemu obaja pristupujete s rešpektom a nie ľahostajnosťou.

Samozrejme, žiadny vzťah nie je vždy 100 % dokonalý (česť výnimkám). Každý z nás si prechádza určitými životnými etapami, ktoré dokážu vzťah poriadne otestovať. A niekedy je to o zlozvykoch či problémoch, ktoré sa postupne nahromadia a stanú sa tichým zabijakom lásky. No dá sa im predísť. 

@mitchell.and.avery The way your relationship will feel tomorrow is based off of the actions you take today. If you spend your time laughing, playing, and sharing together your relationship will flourish. However, if you are negelctful and don’t make quality time for one another, you will see yourselves slowly drift away. #love #fiance #engagement #relationships #couple ♬ Lights Are On - Instrumental - Edith Whiskers

1. Nedostatok empatie

Je pravdou, že niektorí ľudia sú viac empatický, iní menej. Empatia nie je vrodená vlastnosť, ale je to zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Psychológovia odporúčajú niekoľko krokov, ktoré ťa naučia (alebo tvojho partnera) vybudovať empatiu:

  • Aktívne počúvaj a venuj plnú pozornosť.
  • Všímaj si tón hlasu a reč tela.
  • Prijmi emócie toho druhého.
  • Zdieľaj aj svoje pocity – neboj sa otvoriť svoju zraniteľnejšiu stránku.
  • Ponúkni pomoc – opýtaj sa, či nepotrebuje tvoja polovička pomôcť s konkrétnym problémom.
  • Vyjadri, že ti na partnerovi naozaj záleží – utvrdzujúcimi láskavými slovami alebo nejakou malou pozornosťou, ktorá spraví radosť.

2. Ste ako spolubývajúci – nie partneri

Tento problém je častejší v dlhodobých vzťahoch. „Roommate syndrome“ spoznáš podľa toho, ako sa správate k sebe vo voľnom čase. 

Možno máte obaja rušnejší pracovný život a nemáte čas na romantiku. Možno máte odlišné záujmy. Vzťah sa stáva menej prioritou, pretože ho preberajú iné každodenné povinnosti. Keď iskra vyhasne, môže byť ťažké ju znovu zapáliť – ale nie nemožné.

@hannahwiththelipstick Marriage isn’t always going to feel the way it did in the very beginning. The “spark” will not always be as bright and there will be seasons when it feels like all you can do is survive next to each other due to exhaustion, apathy, or big life changes. The first time we truly experienced “the roommate zone” in our marriage was after we had Georgia. Becoming new parents hit us like a bus and we were truly in survival mode that first year. We both missed each and felt frustrated that we weren’t connecting the way we used to. Slowly, we started to implement some of the little things that we had stopped doing over time like greeting each other at the door and we were surprised how quickly things started to change and how much closer we felt. It’s easy to get overwhelmed when you try to think about how to get some of the connection back in your marriage after a time of feeling more distant but we’ve found that there is so much power in seeking out small touch points throughout the day. It’s in these little moments of connection that you and your spouse can recalibrate and remember that you aren’t living two paralell lives and instead come back to home base so you can both feel a sense of unity. Actions like greeting your spouse at the door, reaching over to rub their back, or simply giving them a loving smile across the room says “I see you and you matter to me”. It’s a momentary pause that can have major ripple affects in your marriage as a whole. In a world where it’s easy to let business convince us we don’ have time for each other, do your marriage a favor today and create space for a touch point with your spouse. 🤍 We have an exciting free marriage challenge coming up that you won’t want to miss so be sure to sign up for our email list! (Link in bio). #marriage #marriagetips #marriageadvice #beating50percent #healthymarriage #marriageworks ♬ Jacob's Prayer - Emile Mosseri

 Môžeš svojmu partnerovi dať dlhší bozk na rozlúčku alebo napísať počas dňa peknú správu. Alebo si dajte s polovičkou pravidlo, že si raz za týždeň spravíte program. Dajte si po práci prechádzku, vyskúšajte novú reštauráciu alebo kaviareň, spravte si obaja kreatívny deň (maľovanie obrazu, keramika, alebo si spíšte vaše spoločné ciele) či si zahrajte spoločenskú hru.

3. Počítaš „skóre“

„Možno som spravila chybu, ale pamätáš na minulý piatok, čo ty si spôsobil? Ty mi vyčítaš, že meškám a pritom minulý mesiac si meškal viac ako trikrát.“ Príde ti to povedomé? V tom prípade máš ty alebo tvoja polovička v hlave pomyslenú tabuľku so skóre o tom, kto čo pre druhého urobil alebo neurobil. Jednoducho povedané, pamätáme si chyby, ktoré spravil náš partner a tým si ospravedlňujeme naše správanie, prípadne to využijeme na útok.

Toto je vec, ktorú naozaj šťastné páry nepraktizujú, pretože sa naučili zvládať chyby vyspelým spôsobom. Aké je teda riešenie?

Zameraj sa na vďačnosť, oceňuj úsilie svojho partnera, prepni sa z myslenia „ja“ na „my“ a vnímajte sa ako tím, nie ako súperov. Precvičuj empatiu, nauč sa odpúšťať, nastav si zdravé hranice a uvedom si, že vytknutie pozitív je lepšie než vyzdvihnúť iba negatíva.

Avšak, ak si naďalej vyčítate veci, jedná sa o hlbší problém – nedôverujete si. A to si už musíte vyriešiť úprimnou a hlbokou konverzáciou, aby ste sa navzájom pochopili.

4. Niektoré veci nezostávajú len medzi vami

Jasné, povedzme si úprimne, kto sa z času na čas naposťažuje na svojho partnera? No takéto dlhodobé správanie má svoje následky a zabíja dôveru.

Nehovoriac o tom, že to dokáže spôsobiť aj iný problém. Tvoji blízki si môžu tvojho partnera na základe sťažovania zaškatuľkovať, prípadne ho ohovárať ďalej. Napríklad takto: „Počula si, že Monika bola s Peťom na Maldivách? Sa tvária ako šťastný pár a pritom viem, čo všetko mi Monika o ňom povedala.“

Inak povedané, narúša to nielen dôveru, ale môže to spôsobiť nedorozumenie či zbytočnú drámu v živote.

ohovaranie
Zdroj: Dupe/Cora Pursley

5. Mikromanažment

Pravidelne kontroluješ svoju polovičku, kde je, čo robí a s kým je? To nie je správanie milujúceho partnera, ale skôr toxického šéfa, ktorý mikromanažuje svojho zamestnanca.

Kontrola je maska, ktorá skrýva strach – strach z toho, že partner ťa podvedie, niečo vážne sa mu stane alebo spraví vec, ktorá ti vadí. Pre teba je to spôsob, ako chrániš svoj vzťah. No skutočnosť je taká, že ho dusíš. Čím viac sa snažíš mať partnera pod kontrolou, tým viac ho strácaš. Základom je hlavne dôvera. Bez nej neexistuje zdravý a šťastný vzťah.

@ben.duong

POV: you’re dating a controlling boyfriend

♬ original sound - Ben Duong

Ak máš pocit, že predchádzajúce vety sú o tebe a chceš to napraviť, praktizuj tieto kroky:

  • Uvedom si svoj strach – čoho sa bojíš? Že si partner nájde niekoho iného alebo sa vážne zraní? Identifikuj, odkiaľ plynie tento strach.
  • Postupne nechaj veci plávať. Nechaj partnera robiť to, čo robí, bez tvojho inputu. Skús mu viac dôverovať.
  • Úprimne komunikuj o tom, čo ťa trápi. Priznaj, že sa snažíš dôverovať tvojmu partnerovi, no nie je to úplne jednoduché.
  • Dôveruj procesu. Láska je predsa chaotická a istota v živote nie je nikdy garantovaná. Vytvoríš tak priestor pre niečo hlbšie, autentickejšie a krajšie.
laska, vztah
Zdroj: Dupe/Cora Pursley, Daniel Bughiu

💕 BONUS TIP: Rozpútaj debatu s Menučkom 

Úprimná konverzácia je základ každého šťastného vzťahu – či už kamarátskeho alebo romantického. A s humorom to predsa ide najlepšie, no nie?

Preto sme v kuchyni Refresheru „uvarili“ niečo, čo rozhodne rozpúta horúce a deep debaty. Predstavujeme ti kartovú hru Menučko, ktorá je inšpirovaná našou dating šou.

Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy, ale zároveň sa nebojí ísť do hĺbky.

Hru servírujeme v štyroch chodoch:

  • Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
  • Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
  • Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
  • Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥

K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.

menučko menučko menučko menučko
Zobraziť galériu
(8)
Viac info
