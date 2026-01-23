Hlavné témy
dnes 23. januára 2026 o 13:00
Čas čítania 2:44

Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali

Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali
Zdroj: Kapela Marhule
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Sú situácie, na ktorých sa dá len zasmiať – takto vidia chalani z kapely Marhule bytovú situáciu na Slovensku.

Kapelu Marhule si možno zachytil v minulosti vďaka ich virálnemu songu „šír lásku ty k**ot“. Teraz sa ku mne dostal ich nový singel „Byty Byty“ ktorý má podľa chalanov odpovedať na bytovú otázku na Slovensku, teda aspoň nejakým spôsobom. 

Marhule je DIY multižánrová punková kapela. „Tvoríme dva centimetre od kotúča karbobrúsky v oku hurikána, sediac na motyke. Naša činnosť je kontrolovaný pád nadol - ako keď už ideš spadnúť na ksicht, ale zrazu jedna noha vystrelí dopredu a ty spravíš krok. A dokola...,“ hovorí Bilbo, frontman kapely pre Refresher. 

Ale teda späť k bytom. Opýtala som sa niekoľko otázok ohľadom ich hudby a najmä bytovej spoločenskej hry, ktorú sme podla nich prehrali.

Kedy sa vo vás zlomila tá inšpirácia a povedali ste si, že ďalej to už nejde bez tracku o bytoch?

Byty sú základná stavebná jednotka. Je nutné, aby každý mal čo najviac bytov a riešil centrifúgu transgeneračných hypoték až po svoje vnúčatá. Byty sú najobľúbenejšia konverzačná téma a vlastníci bytov sú najlepší ľudia na svete. 

už zasa piješ kapúčko a potom nemáš byt
keby odpustíš si horálku už zajtra môžeš ísť
so mnou na obhliadku bytu, tak vylez tohto krytu
ty krátkozraký, skamenetý megatrilobit

Máte teda  byt alebo Horalky?

Máme portfólio bytov v hodnote dva bilbilióny dolárov v celkovej výmere 20 svetelných rokov štvorcových.

Kapela Marhule
Zdroj: Kapela Marhule

A teda máte byt, byty, alebo megabyt?

Chvalabohu byty máme, aj mega, ale zostali sme veľmi nohami na zemi. Dokonca sa nemáme problém rozprávať s našimi podnájomníkmi ako rovný s rovným. Jednému som raz daroval vajíčkový sendvič z benzínky. Bol dva týždne po záruke a vyzeral ako zbraň ktorá by vedela rozhodnúť vojnu na Ukrajine.

Aká je podľa vás odpoveď na bytovú otázku?

Podľa mňa je práve singel „Byty byty“ odpoveď na bytovú otázku, avšak nesprávna.

stojím na ulici a točím kľúčami
myslím na teba, jak sa býva u mamy
ľudia sa pýtajú, že čo majú robiť
a ja že jak že, jak že čo
veď kupuj byty, byt

Čo príde po bytoch? Domy? Pozemky? Máte pripravený nejaký nový track, ktorý komentuje aktuálnu situáciu na Slovensku?

Naše investičné portfólio zahŕňa rôzne komodity. Samotná kapela Marhule je investičný fond: netransparentný, absolútne stratový a tým pádom dokonale odolný voči špekuláciám. Na druhej strane – ak vieš 30 rokov hádzať peniaze do bezodnej jamy hypoték, môžeš ich radšej napumpovať do kapely Marhule a oddialiť náš polčas rozpadu. Situáciu na Slovensku sme celkom efektívne okomentovali v predošlom singli „Občiansky podnet“. 

Čo by ste o tejto situácii povedali celkovo (okrem už spomínaných bytov)?Ráno vstanem a nasypem si do oka soľ. Keď prestanem plakať a poviem si, že predsa stojí za to žiť, uvedomím si, ako je z roka na rok ťažšie pôsobiť v kultúre a robiť hudbu. Hlavne, keď ti nos trčí tri centimetre nad hladinou. V tejto chvíli veľmi pomáha, ak máš byt.

Prečo hovoríme o bytoch? 

Pokiaľ máš viac ako pätnásť rokov a bývaš na Slovensku asi vieš, prečo sa chalani rozhodli komentovať situáciu v ktorej sa nachádzame. 

Tak tu je pár čísiel ktoré ti dajú celú túto problematiku do obrazu. 

Minulý rok v auguste dosiahol realitný barometer hodnotu 3212 eur za meter štvorcový, čo je oproti júnu nárast o 4,6 %. Medziročne ide dokonca o skok o 15,2 %, vyplýva z údajov Realitnej únie SR.

Podľa štatistiky Deloitte, ktorá porovnáva dostupnosť bývania vo vybraných európskych mestách na základe počtu priemerných hrubých ročných miezd potrebných na kúpu nového 70 m² bytu, je bývanie najmenej dostupné v Amsterdame (15,4 mzdy), nasledovanom Aténami (15,3) a Prahou (15,0). Na štvrtom mieste nájdeš Košice (14,2 mzdy), nasleduje Brno (14,0 mzdy), Banská Bystrica (12,8) a Bratislava (12,3 mzdy). 

A čo cena prenájmov

Jednoizbové byty zdraželi najvýraznejšie v Košiciach o 9,84 %, silný rast nad 5 % zaznamenali aj Žilina a bratislavské mestské časti I až III, zatiaľ čo Trnava ako jediná výraznejšie klesla o 3,64 %. Dvojizbové byty rástli vo všetkých sledovaných mestách, pričom najviac v Žiline o 6,35 % (zo 630 na 670 eur), nasledovali Bratislava IV o 4,35 % a Košice I a IV zhodne o 3,9 %. Pri trojizbových bytoch došlo k miernej korekcii cien, najmä v Žiline, kde nájom klesol o viac ako 6 %, teda približne o 50 eur mesačne.

Nie je divu, že nemáme byty, a nieto ešte jeden byt.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
