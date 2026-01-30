Hlavné témy
dnes 30. januára 2026 o 14:32
Čas čítania 4:38
Ondřej Mrázek

REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things

REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
Zdroj: ABC / Netflix / CBS
Seriály ponúkajú spoľahlivý únik od niekedy drsnej reality skutočného sveta. Čo však, keď drsná realita prenikne aj do nich a tvoje obľúbené postavy stretne niekedy predčasný, inokedy možno očakávaný, ale stále poriadne smutný koniec?

Je ešte len koniec januára a rok 2026 už priniesol niekoľko zásadných udalostí. Niet preto divu, že mnohí z nás čoraz častejšie unikajú od reality k stále viac populárnej fikcii.

Či už sú to knihy (žáner romantické fantasy zažíva neuveriteľný boom so sériami ako ACOTAR alebo The Empyrean), videohry (Fortnite práve prinieslo skiny postáv z The Office), filmy (internet ovládla debata, či Sinners je skutočne taký dobrý film, že si zaslúži viac oscarových nominácií ako Pán prsteňov) alebo seriály (sotva sme sa zmierili s tým, že Stranger Things naozaj skončilo, a už tu máme nový fenomén v podobe Heated Rivalry).

Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu 13. januára 2026 o 12:06

Lenže sem-tam ani fikcia nie je taká bezpečná, ako by sme si priali. Nič dobré totiž netrvá večne a každý dobrý scenárista vie, že správna dráma musí obsahovať konflikt a zvraty, aby prišlo k očiste a katarzii. No a ako to dosiahnuť lepšie než tragickou smrťou niektorej z hlavných postáv?

Presne o tom budú nasledujúce riadky, kde sa vydáme do minulosti a nájdeme 10 najbolestivejších seriálových smrtí postáv, ktoré traumatizovali celé generácie.

Článok pochopiteľne obsahuje spoilery.

10) Eddie Munson (Stranger Things)

Začneme smrťou, ktorá nielenže nebola avizovaná, o to viac prekvapila fanúšikov a fanúšičky, ale navyše sa z nej podarilo tvorcom spraviť pomerne heroický a kľúčový moment, ktorý ovplyvnil veľa diania v nasledujúcej záverečnej sérii. Eddie bol totiž vzorom Dustina, zároveň ale postavou, ktorá v štvrtej sérii prešla slušnou charakterovou premenou, a práve Eddieho hrdinský beh na odvedenie pozornosti mal túto premenu dokončiť.

Lenže namiesto toho, aby sa pridal po boku Steva alebo Jonathana vo finálnej bitke proti Vecnovi, prišiel jeho nečakaný koniec a s ním aj veľká rana pre Dustinovu psychiku. A, samozrejme, srdcia divákov. Herecký výkon Josepha Quinna bol však natoľko silný, že mu následne doslova obrátil kariéru a on sa tento rok objaví po boku hlavných postáv v nadchádzajúcich Avengers.

Eddie Munson
Eddie Munson Zdroj: Netflix

9) Lady (Hra o tróny)

Čo sa týka Hry o tróny, pokojne by sme zvládli celý rebríček vytvoriť len zo smrtí v tomto seriáli. A nebudeme zastierať, ešte jedna postava sa na náš zoznam dostala (a stávkujeme, že vieš, o ktorej je reč), ako prvú ale musíme spomenúť Lady. Zlovlka, ktorý patril Sanse Stark, a ktorý v živote neurobil nič zlé, no aj tak dostal ten najhorší trest. Smrť.

 

Pretože Nymeriu, ktorá bránila Aryu pred Joffreyom, nebolo možné nájsť, zaplatil za to životom Sansin zlovlk. Bola to prvá ukážka absolútnej krutosti, akú Joffrey a jeho matka Cersei naprieč seriálom vykazovali. Tento moment bol ten, kedy sme sa naučili Joffreyho nenávidieť. Z odstupu času to bol ale predovšetkým moment, ktorý nás mal naučiť, že tento seriál bolí.

Lady
Lady Zdroj: HBO

8) Will Gardner (The Good Wife)

Na tento seriál si už asi veľa ľudí nespomenie, a to je veľká škoda! Právnická dráma síce na prvý pohľad znie ako niečo, čo patrí niekam do zapadnutej éry deväťdesiatok, ale v skutočnosti je to nielen vrcholne progresívne a feministické dielo, predovšetkým je to ale sakramentsky skvelá sonda do amerického právneho systému, ktorá vo svojej sofistikovanosti nemá ďaleko k veciam ako The Wire, hoci je zameraná len na jednu tému.

 

Nič z toho by ale nefungovalo nebyť skvelej dvojky Alicia Florrick (Julianna Margulies) a Will Gardner (Josh Charles). O to viac šokujúci bol moment z piatej série, keď sa zrazu v súdnej miestnosti strieľa a Will zomiera, čo následne viedlo k turbulentným zmenám a dramaticky novému smeru.

Will Gardner
Will Gardner Zdroj: CBS

7) Glenn (The Walking Dead)

Smrť Glenna možno nebola až tak emocionálna ako niektoré iné na tomto zozname (hoci mnohí možno nesúhlasia, pretože bol ich favoritom). Napriek tomu sa jedná o možno tú najhoršiu, a nepomohlo ani to, že sme vďaka komiksom mohli tušiť, koho si nakoniec Negan vyberie.

Glenn
Glenn Zdroj: AMC
