Lyžovačka v čínskom pohorí Altaj sa pre mladú turistku zmenila na nočnú moru.
Incident sa odohral v okrese Fuyun v provincii Sin-ťiang pri hranici s Mongolskom. Keď lyžiarka na svahu zbadala vzácneho leoparda snežného, priblížila sa k nemu na približne tri metre, aby si ho odfotila. Riskantný nápad sa jej takmer stal osudným, keď na ňu šelma nečakane zaútočila, píše New York Post.
Podľa zahraničných médií žena utrpela vážne poranenia tváre a len vďaka rýchlej pomoci svedkov a ochrannej prilbe sa vyhla ešte horším následkom. Záchranári ju okamžite previezli do nemocnice, kde lekári označili jej stav za stabilný. Leoparda sa napokon podarilo zahnať lyžiarskemu inštruktorovi, ktorý mával palicami a zviera odplašil.
🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown pic.twitter.com/Zvl5x94255— The Hakan_OTTOMAN..🇹🇷 (@Fener34King) January 26, 2026
Útok prišiel len niekoľko dní po tom, čo čínske úrady vydali varovanie pred výskytom leopardov snežných v danej oblasti. Turistov výslovne upozorňovali, aby sa k zvieratám nepribližovali, nefotografovali ich a nepohybovali sa v teréne osamote.
Snežný leopard patrí medzi najohrozenejšie šelmy sveta a útoky na ľudí sú mimoriadne vzácne, keďže ide o veľmi plaché zviera. Podľa organizácie Snow Leopard Trust žije v Číne až 60 % svetovej populácie, pričom celkovo ich na planéte zostáva už len približne 4 000 až 6 500 jedincov.