Kompletný zoznam nominovaných schválilo valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru.
Slovensko vyšle na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo 52 športovcov. Najväčšie zastúpenie má tradične hokej, kde Slovensko obsadí plnú kvótu 25 hráčov. Nechýbajú známe mená, ako Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar či Šimon Nemec.
V individuálnych športoch budú patriť k lídrom výpravy Petra Vlhová v zjazdovom lyžovaní a Paulína Bátovská Fialková s Anastasiou Kuzminovou v biatlone. Najskúsenejším členom výpravy bude sánkar Jozef Ninis, pre ktorého pôjde už o šieste olympijské hry v kariére.
Prvá časť slovenskej výpravy odcestuje do dejiska hier koncom januára. Zloženie tímu by sa už meniť nemalo, výnimkou sú len nečakané zdravotné komplikácie. Všetci nominovaní športovci splnili antidopingové podmienky.
Prehľad slovenských športovcov na ZOH 2026
|Hokej
|Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek, Erik Černák, Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Peter Čerešňák, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda, Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč
|Krasokorčuľovanie
|Adam Hagara
|Biatlon
|Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, Šimon Adamov, Jakub Borguľa
|Zjazdové lyžovanie
|Petra Vlhová, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Andreas Žampa
|Beh na lyžiach
|Mária Danielová, Peter Hinds, Tomáš Cenek
|Skoky na lyžiach
|Hektor Kapustík
|Skialpinizmus
|Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová, Jakub Šiarnik
|Šortrek
|Lea Popovičová
|Bobovanie
|Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
|Sánkovanie
|Jozef Ninis, Christián Bosman, Bruno Mick, Viktória Praxová, Desana Špitzová
|Akrobatické lyžovanie
|Nikola Fričová