Jeden tiket v americkej lotérii Powerball priniesol šťastlivcovi až 209 miliónov dolárov.
V Roanoke Rapids sa zrodil nový multimilionár. Jeden šťastný hráč v stredajšom žrebovaní vyhral až 209,3 milióna dolárov Powerball.
Víťazný tiket, ktorý obsahoval všetkých šesť čísel: 11, 26, 27, 53, 55 a Powerball 12, bol zakúpený v obchode West 10th Mart. Teraz má výherca možnosť zvoliť si postupnú anuitu počas 29 rokov v celkovej výške 209,3 milióna dolárov alebo jednorazovú hotovosť približne 95,3 milióna dolárov.
„Najskôr by sme chceli zablahoželať šťastnému výhercovi k tomuto životnému momentu,“ povedal Mark Michalko, generálny riaditeľ N.C. Education Lottery. „Našou radou pre výhercu je, aby tiket podpísal, aby potvrdil svoje vlastníctvo, a uložil ho na bezpečnom mieste. Nemôžeme sa dočkať, kedy sa stretneme s veľkým výhercom, aby sme s ním mohli osláviť túto významnú udalosť.“
Výherca má podľa pravidiel 180 dní na to, aby si prevzal svoju výhru. Pred ďalším žrebovaním, ktoré je naplánované na sobotu, rsa jackpot opäť zníži na 20 miliónov dolárov.