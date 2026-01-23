Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. januára 2026 o 13:01
Čas čítania 0:42
Sofia Angušová

Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov

Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov
Zdroj: TASR/AP Alexander Zemlianichenko
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jeden tiket v americkej lotérii Powerball priniesol šťastlivcovi až 209 miliónov dolárov.

V Roanoke Rapids sa zrodil nový multimilionár. Jeden šťastný hráč v stredajšom žrebovaní vyhral až 209,3 milióna dolárov Powerball.

Víťazný tiket, ktorý obsahoval všetkých šesť čísel: 11, 26, 27, 53, 55 a Powerball 12, bol zakúpený v obchode West 10th Mart. Teraz má výherca možnosť zvoliť si postupnú anuitu počas 29 rokov v celkovej výške 209,3 milióna dolárov alebo jednorazovú hotovosť približne 95,3 milióna dolárov.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Lena Balk

„Najskôr by sme chceli zablahoželať šťastnému výhercovi k tomuto životnému momentu,“ povedal Mark Michalko, generálny riaditeľ N.C. Education Lottery. „Našou radou pre výhercu je, aby tiket podpísal, aby potvrdil svoje vlastníctvo, a uložil ho na bezpečnom mieste. Nemôžeme sa dočkať, kedy sa stretneme s veľkým výhercom, aby sme s ním mohli osláviť túto významnú udalosť.“

Odporúčané
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii 20. januára 2026 o 17:18

Výherca má podľa pravidiel 180 dní na to, aby si prevzal svoju výhru. Pred ďalším žrebovaním, ktoré je naplánované na sobotu, rsa jackpot opäť zníži na 20 miliónov dolárov.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
Odporúčané
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie 23. januára 2026 o 12:01
Odporúčané
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“ Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“ 23. januára 2026 o 10:52
Odporúčané
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky 23. januára 2026 o 9:52
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 3 hodinami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
dnes o 08:00
1
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Storky
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Lifestyle news
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 12 minútami
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred hodinou
1
Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov
pred 2 hodinami
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
pred 3 hodinami
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
dnes o 10:52
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
dnes o 09:52
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
dnes o 09:00
Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora
dnes o 06:05
Spravodajstvo
Počasie Slovensko Polícia SR Donald Trump
Viac
Slováci zaostávajú. Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur
pred 40 minútami
Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní
pred hodinou
Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
včera o 16:31
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
včera o 12:32
VIDEO: Bizarný zásah českej polície. Klokan Kevin preveril kondičku hliadky
VIDEO: Bizarný zásah českej polície. Klokan Kevin preveril kondičku hliadky
včera o 12:44
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
včera o 17:04
Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora
Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora
dnes o 06:05
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
včera o 09:41
Viac z Krimi a true crime Všetko
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
18. 1. 2026 20:00
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Tech Všetko
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
pred 2 dňami
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
13. 1. 2026 14:29
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
9. 1. 2026 16:14
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
pred 4 dňami
1
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali
Hudba
pred 2 hodinami
Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali
pred 2 hodinami
Sú situácie, na ktorých sa dá len zasmiať – takto vidia chalani z kapely Marhule bytovú situáciu na Slovensku.
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 3 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
dnes o 11:00
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
dnes o 08:00
1
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
včera o 21:03
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
včera o 16:31
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 3 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia