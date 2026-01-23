Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“

Yaksha čelí kritike po tom, ako pridal príspevok, v ktorom trénuje spolu s Karlosom Vémolom. Ten je aktuálne obvinený z drogovej trestnej činnosti.
Kreatívec a influencer Yaksha, vlastným menom Michal Novotný, zverejnil včera na Instagrame príspevok, v ktorom pridal fotku a videá s MMA zápasníkom Karlosom Vémolom, ktorý mu pomohol pri príprave. Spolupráca súvisí s jeho prípravou na blížiaci sa zápas v organizácii Oktagon, kde sa má postaviť proti Zvarčimu.
Príspevok však vyvolal zmiešané reakcie. Niektorí ľudia poukazovali na rozpor medzi Yakshovým dlhodobým dôrazom na zdravý životný štýl a faktom, že Vémola je momentálne obvinený z drogovej trestnej činnosti. Sledovatelia mu vyčítali, že spoluprácou s Vémolom legitimizuje správanie, ktoré ide proti jeho hodnotám.
K celej situácii sa vyjadril aj samotný Yaksha. V texte na stories zdôraznil, že Karlos Vémola je preňho dôležitou postavou projektu Celebrity Series a zároveň človekom, ktorý ho motivoval prijať športovú výzvu. Vyzdvihol jeho profesionalitu v oblasti bojových športov a fakt, že si váži čas aj rady, ktoré od neho počas tréningu dostal.
Zároveň uviedol, že sa nechce stavať do pozície sudcu cudzieho osobného života. Pripomenul, že Vémola je obvinený, nie odsúdený, a že nie je jeho rodinným príslušníkom ani obchodným partnerom, aby sa vyjadroval k jeho súkromným záležitostiam.
„Bez toho, aby ste mi tlieskali alebo ma odcudzovali, budem aj naďalej pokračovať vo vlastných rozhodnutiach,“ odkázal Yaksha s tým, že sa chce naďalej venovať podpore zdravého životného štýlu, motivovať ľudí k pohybu a obklopovať sa ľuďmi, ktorým dôveruje.