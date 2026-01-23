Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. januára 2026 o 10:52
Čas čítania 0:55
Sofia Angušová

Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“

Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
Zdroj: Ig /@yak.sha
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Yaksha čelí kritike po tom, ako pridal príspevok, v ktorom trénuje spolu s Karlosom Vémolom. Ten je aktuálne obvinený z drogovej trestnej činnosti.

Kreatívec a influencer Yaksha, vlastným menom Michal Novotný, zverejnil včera na Instagrame príspevok, v ktorom pridal fotku a videá s MMA zápasníkom Karlosom Vémolom, ktorý mu pomohol pri príprave. Spolupráca súvisí s jeho prípravou na blížiaci sa zápas v organizácii Oktagon, kde sa má postaviť proti Zvarčimu.

Odporúčané
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje 29. decembra 2025 o 8:59

Príspevok však vyvolal zmiešané reakcie. Niektorí ľudia poukazovali na rozpor medzi Yakshovým dlhodobým dôrazom na zdravý životný štýl a faktom, že Vémola je momentálne obvinený z drogovej trestnej činnosti. Sledovatelia mu vyčítali, že spoluprácou s Vémolom legitimizuje správanie, ktoré ide proti jeho hodnotám.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa YAK.SHA (@yak.sha)

K celej situácii sa vyjadril aj samotný Yaksha. V texte na stories zdôraznil, že Karlos Vémola je preňho dôležitou postavou projektu Celebrity Series a zároveň človekom, ktorý ho motivoval prijať športovú výzvu. Vyzdvihol jeho profesionalitu v oblasti bojových športov a fakt, že si váži čas aj rady, ktoré od neho počas tréningu dostal.

Odporúčané
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky 22. januára 2026 o 9:41

Zároveň uviedol, že sa nechce stavať do pozície sudcu cudzieho osobného života. Pripomenul, že Vémola je obvinený, nie odsúdený, a že nie je jeho rodinným príslušníkom ani obchodným partnerom, aby sa vyjadroval k jeho súkromným záležitostiam.

„Bez toho, aby ste mi tlieskali alebo ma odcudzovali, budem aj naďalej pokračovať vo vlastných rozhodnutiach,“ odkázal Yaksha s tým, že sa chce naďalej venovať podpore zdravého životného štýlu, motivovať ľudí k pohybu a obklopovať sa ľuďmi, ktorým dôveruje.

yak.sha
Zdroj: Ig /@yak.sha
Odporúčané
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris 23. januára 2026 o 9:00
Odporúčané
Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora 23. januára 2026 o 6:05
Odporúčané
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií 22. januára 2026 o 17:04
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT INFLUENCERI
Odporúčame
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 3 hodinami
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
dnes o 08:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Storky
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Lifestyle news
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 12 minútami
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred hodinou
1
Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov
pred 2 hodinami
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
pred 3 hodinami
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
dnes o 10:52
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
dnes o 09:52
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
dnes o 09:00
Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora
dnes o 06:05
Spravodajstvo
Počasie Slovensko Polícia SR Donald Trump
Viac
Slováci zaostávajú. Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur
pred 40 minútami
Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní
pred hodinou
Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)
pred 2 hodinami

Viac z Šport

Všetko
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
19. 1. 2026 11:00
Trénovala som s majsterkou sveta v thajskom boxe. Tréning Moniky Chochlíkovej si môžeš vyskúšať aj ty
Trénovala som s majsterkou sveta v thajskom boxe. Tréning Moniky Chochlíkovej si môžeš vyskúšať aj ty
15. 1. 2026 11:00
Juraj Slafkovský mal autonehodu na začiatku sezóny. Prehovoril o nepríjemnom zážitku, po ktorom už nesadol do auta
Juraj Slafkovský mal autonehodu na začiatku sezóny. Prehovoril o nepríjemnom zážitku, po ktorom už nesadol do auta
7. 1. 2026 15:18
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
3. 1. 2026 17:00
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
8. 1. 2026 17:06
Viac z Tech Všetko
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
pred 2 dňami
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
13. 1. 2026 14:29
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
9. 1. 2026 16:14
Viac z Šport Všetko
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
dnes o 10:52
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
19. 1. 2026 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
dnes o 08:00
1
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali
Hudba
pred 2 hodinami
Kapela Marhule odpovedá na bytovú otázku singlom „Byty Byty“. Zdá sa, že sme spoločenskú hru o byty prehrali
pred 2 hodinami
Sú situácie, na ktorých sa dá len zasmiať – takto vidia chalani z kapely Marhule bytovú situáciu na Slovensku.
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 3 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
dnes o 11:00
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
dnes o 08:00
1
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
včera o 21:03
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
včera o 16:31
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 3 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia