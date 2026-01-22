Hlavné témy
dnes 22. januára 2026 o 17:04
TASR

Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií

Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
Zdroj: Warner Bros. Pictures
Novinka od režiséra Black Panthera zožala veľký úspech.

Hororový film Hriešnici získal rekordných 16 nominácií na americkú filmovú cenu Oscar, čím prekonal doterajšie historické maximum. Vo štvrtok to oznámila Akadémia filmových umení a vied (AMPAS).

Dráma s bluesovými prvkami, ktorá sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia na segregovanom juhu Spojených štátov, od režiséra Ryana Cooglera získala nominácie takmer vo všetkých možných kategóriách vrátane najlepšieho filmu. Prekonala tak doterajší rekord 14 nominácií, ktorý spoločne držali snímky Všetko o Eve (1950), Titanic (1997) a La La Land (2016).

Nechýba ani nominácia na najlepšieho herca pre Michaela B. Jordana, ktorý stvárnil dvojčatá bojujúce proti nadprirodzeným silám a rasistom. Nasledujú nominácie v kategóriách od scenára cez hudbu po obsadenie (kasting), čo je nová kategória.

Na druhom mieste skončila s 13 nomináciami americká akčná dráma Jedna bitka za druhou (réžia Paul Thomas Anderson) vrátane nominácie pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe (Leonardo DiCaprio).

Zhodne po deväť nominácií získali snímky Frankenstein (réžia Guillermo del Toro), Veľký Marty (réžia Josh Safdie) a Citová hodnota (réžia Joachim Trier), zatiaľ čo historická životopisná dráma Hamnet (réžia Chloé Zhaová) si zabezpečila osem nominácií.

Už 98. ročník odovzdávania Oscarov sa uskutoční 15. marca v Dolby Theatre v Los Angeles. Galavečer bude opäť moderovať americký komik Conan O'Brien. AMPAS odovzdá ceny v 24 kategóriách.

Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) 21. januára 2026 o 10:00
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu 22. januára 2026 o 16:31
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania 22. januára 2026 o 12:32
Sinners
Zdroj: Warner Bros. Pictures
