Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. januára 2026 o 9:41
Čas čítania 1:18
Hana Divišová

Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky

Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
Zdroj: Instagram/@karlos_terminator_vemola
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Karlos Vémola sa spolu s manželkou Lelou rozhodol prvýkrát otvorene prehovoriť o kauze, ktorá v posledných týždňoch rezonovala Českom a Slovenskom.

Prípad Karlosa Vémolu zasiahol celé Česko aj Slovensko a verejnosť dlho čakala na jeho vyjadrenie. Zápasník sa napokon spolu so svojou manželkou Lelou Ceterovou rozhodol prehovoriť exkluzívne na platforme Hero Hero a otvorene opísali, čo sa v ich rodine dialo počas zásahu polície aj nasledujúcich udalostí.

Zásah polície

Lela priznala, že ranný zásah bol pre ňu obrovským šokom. Opísala, ako sa jej doslova zastavil svet a všetka pozornosť sa sústredila len na deti. „Človek v tej chvíli úplne prestane vnímať realitu. To musí niekto zažiť, aby sa dokázal vcítiť. Jediné, čo ti prebieha hlavou, sú deti,“ povedala. Dodala, že sa zo všetkých síl snažila situáciu zvládnuť tak, aby deťom nezostala trauma.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Karlos "Terminator" Vemola (@karlos_terminator_vemola)

Podľa jej slov bolo najdôležitejšie vymyslieť, ako deťom vysvetliť, čo sa deje, a dostať ich z domu preč. „Strašne som sa modlila, aby im to nezostalo v hlavičkách. Snažila som sa rýchlo vyriešiť, čo sa im povie a ako odídu z domu. Myslím, že sme to zvládli,“ uviedla Lela s tým, že deti z domu odviedol blízky rodinný priateľ.

Karlos "Terminator" Vemola Karlos "Terminator" Vemola Karlos "Terminator" Vemola
Zobraziť galériu
(3)

Karlos Lelu pochválil za to, ako celú situáciu zvládla. Zdôraznil, že vďaka jej prístupu si deti ani neuvedomovali vážnosť diania. „Deti sa vrátili a prvé, čo povedali: ,Tí páni tu ale krásne upratali!‘ Lela je v krízových situáciách strašne silná,“ povedal.

Prevoz do nemocnice

V približne polhodinovom videu sa však Karlos dotkol aj ďalších ťažkých momentov. Opísal komplikácie pri prevoze po operácii čeľuste, keď bol spútaný a začal sa dusiť vlastnou krvou. „Nechápem, prečo ma prvý večer z nemocnice takto prevážali… bol som spútaný, krvácal som a nemal som ako tú krv vypľúvať. V tom aute som strávil vyše pol hodiny a myslel som si, že to nezvládnem,“ priznal.

Okrem toho prehovoril aj o skúsenostiach z väzby a o tom, ako sa mu vďaka tomuto prípadu výrazne „prečistilo“ okolie ľudí. Karlos je aktuálne stále vyšetrovaný v súvislosti s podozrením z drogovej trestnej činnosti.

Odporúčané
Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil 22. januára 2026 o 8:51
Odporúčané
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá 21. januára 2026 o 17:58
Odporúčané
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe 21. januára 2026 o 16:42
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
pred 3 dňami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
pred 3 dňami
1
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Storky
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Lifestyle news
Metóda poriadku, ktorú vyhľadali Yaksha aj Simona Salátová. Profesionálna organizátorka domácností ti vysvetlí, ako na to
pred 4 minútami
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
pred 21 minútami
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
pred hodinou
Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil
pred 2 hodinami
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
včera o 17:58
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
včera o 16:42
Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
včera o 15:32
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
včera o 14:18
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
včera o 13:31
Herec zo Star Wars je opäť v centre škandálu. Na Instagrame zdieľal sexuálny obsah
včera o 12:20
Spravodajstvo
Donald Trump Počasie Polícia SR Politika
Viac
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 30 minútami
AKTUÁLNE: Polícia spustila v Pezinku veľkú akciu. Je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti
pred hodinou
VIDEO: Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom. Skomolil aj názov Azerbajdžanu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
včera o 14:18
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
pred 2 dňami
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
včera o 14:40
Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
včera o 15:32
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
včera o 13:31
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
včera o 17:58
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
14. 1. 2026 16:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 2 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
pred 3 dňami
1
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
Šport
pred 20 minútami
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
pred 20 minútami
Audi ukázalo oficiálne farby svojho F1 monopostu R26 a potvrdilo, že do novej sezóny vstupuje vo veľkom štýle.
Máš naozaj ADHD, alebo ti to len vsugeroval TikTok? Psychológ vysvetľuje, kedy zbystriť pozornosť
refresher+
Máš naozaj ADHD, alebo ti to len vsugeroval TikTok? Psychológ vysvetľuje, kedy zbystriť pozornosť
včera o 18:00
Premýšľaš, čo ísť študovať po strednej? Pomôcť ti môžu bezplatné semináre o učiteľstve, ktoré spúšťa Ministerstvo školstva
PR správa
Premýšľaš, čo ísť študovať po strednej? Pomôcť ti môžu bezplatné semináre o učiteľstve, ktoré spúšťa Ministerstvo školstva
včera o 17:00
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
včera o 16:42
Škoda potvrdila pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu aj v roku 2025. Pre Slovákov je najobľúbenejšou voľbou
PR správa
Škoda potvrdila pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu aj v roku 2025. Pre Slovákov je najobľúbenejšou voľbou
včera o 16:37
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
včera o 10:03
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 2 dňami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 2 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 4 dňami
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
včera o 10:03
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 2 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 4 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia