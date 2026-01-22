Karlos Vémola sa spolu s manželkou Lelou rozhodol prvýkrát otvorene prehovoriť o kauze, ktorá v posledných týždňoch rezonovala Českom a Slovenskom.
Prípad Karlosa Vémolu zasiahol celé Česko aj Slovensko a verejnosť dlho čakala na jeho vyjadrenie. Zápasník sa napokon spolu so svojou manželkou Lelou Ceterovou rozhodol prehovoriť exkluzívne na platforme Hero Hero a otvorene opísali, čo sa v ich rodine dialo počas zásahu polície aj nasledujúcich udalostí.
Zásah polície
Lela priznala, že ranný zásah bol pre ňu obrovským šokom. Opísala, ako sa jej doslova zastavil svet a všetka pozornosť sa sústredila len na deti. „Človek v tej chvíli úplne prestane vnímať realitu. To musí niekto zažiť, aby sa dokázal vcítiť. Jediné, čo ti prebieha hlavou, sú deti,“ povedala. Dodala, že sa zo všetkých síl snažila situáciu zvládnuť tak, aby deťom nezostala trauma.
Podľa jej slov bolo najdôležitejšie vymyslieť, ako deťom vysvetliť, čo sa deje, a dostať ich z domu preč. „Strašne som sa modlila, aby im to nezostalo v hlavičkách. Snažila som sa rýchlo vyriešiť, čo sa im povie a ako odídu z domu. Myslím, že sme to zvládli,“ uviedla Lela s tým, že deti z domu odviedol blízky rodinný priateľ.
Karlos Lelu pochválil za to, ako celú situáciu zvládla. Zdôraznil, že vďaka jej prístupu si deti ani neuvedomovali vážnosť diania. „Deti sa vrátili a prvé, čo povedali: ,Tí páni tu ale krásne upratali!‘ Lela je v krízových situáciách strašne silná,“ povedal.
Prevoz do nemocnice
V približne polhodinovom videu sa však Karlos dotkol aj ďalších ťažkých momentov. Opísal komplikácie pri prevoze po operácii čeľuste, keď bol spútaný a začal sa dusiť vlastnou krvou. „Nechápem, prečo ma prvý večer z nemocnice takto prevážali… bol som spútaný, krvácal som a nemal som ako tú krv vypľúvať. V tom aute som strávil vyše pol hodiny a myslel som si, že to nezvládnem,“ priznal.
Okrem toho prehovoril aj o skúsenostiach z väzby a o tom, ako sa mu vďaka tomuto prípadu výrazne „prečistilo“ okolie ľudí. Karlos je aktuálne stále vyšetrovaný v súvislosti s podozrením z drogovej trestnej činnosti.