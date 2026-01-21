Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá

Margot Robbie prezradila, že počas natáčania filmu Wuthering Heights si vytvorila mimoriadne silnú väzbu na svojho hereckého kolegu Jacoba Elordiho.
Pri práci na novej filmovej adaptácii klasického románu Emily Brontëovej sa medzi Margot Robbie a Jacobom Elordim vytvorilo intenzívne pracovné prepojenie. Dvojica stvárňuje Catherine a Heathcliffa, ktorí majú medzi sebou blízky vzťah. Podľa herečky sa ich chémia preniesla aj mimo kamery, píše portál People.
V rozhovore pre Fandango Margot priznala, že má tendenciu silno sa naviazať na ľudí, s ktorými pracuje. Pri tomto projekte sa to podľa jej slov prejavilo veľmi rýchlo. Už po niekoľkých dňoch si všimla, že jej Elordiho prítomnosť na pľaci dodáva istotu, a keď nebol nablízku, cítila sa neisto a vyvedene z rovnováhy.
„Som veľmi závislá od ľudí, s ktorými pracujem, všetkých veľmi milujem a vždy som tá osoba, ktorá je zničená, keď sa práca skončí, a nechcem, aby to niekedy skončilo,“ prezradila.
Zaujímavé bolo aj správanie samotného Elordiho. Herečka si spomenula, že sa často zdržiaval v jej blízkosti a pozoroval ju z úzadia. Robbie dokonca prezradila, že na tretí deň natáčania zistila, že pravidelne očami hľadá svojho spoluherca. „Cítila som sa dosť stratená, ako dieťa bez deky alebo niečoho podobného.“ Elordi doplnil, že majú spoločnú obsesiu.
Elordi dodal, že práca s Robbie bola preňho silným zážitkom a opísal ju ako výnimočnú herečku, pri ktorej sa človek prirodzene chce zdržiavať. Film Wuthering Heights vstúpi do kín 13. februára.