Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. januára 2026 o 15:32
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof

Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
Zdroj: The Trustees of the British Museum
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vďaka umelej inteligencii sa vedcom podarilo prečítať až 4 000 rokov staré babylonské tabuľky, ktorých autori verili, že pohyby na oblohe oznamujú blížiace sa nešťastie.

To, čo bolo celé generácie považované za nerozlúštiteľnú záhadu, dnes dokáže rozlúštiť umelá inteligencia. Hlinené tabuľky zapísané klinovým písmom mátali historikov viac než sto rokov. Až umelej inteligencii sa podarilo rozpoznať vzory v poškodených a neúplných textoch. 

Odbornú štúdiu publikovali v časopise Journal of Cuneiform Studies. Vedci sa v nej venujú tabuľkám pochádzajúcim z mesta Sippar. Datovanie ukazuje, že vznikli v období približne medzi 19. a 16. storočím pred naším letopočtom. Dnes tieto artefakty nájdeš uložené v Britskom múzeu v Londýne, píše portál Smithsonian Mag. 

The Trustees of the British Museum
Zdroj: The Trustees of the British Museum
Odporúčané
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia 16. januára 2026 o 13:04

Starovekí Babylónčania verili, že obloha dokáže predpovedať budúcnosť. Detailne si zapisovali splny aj zatmenia a pripisovali im zásadný význam. To, čo dnes považujeme za prirodzený jav, bolo pre nich signálom zásahov bohov do nášho sveta.

Na hlinených tabuľkách si Babylónčania zapisovali varovania pred rôznymi pohromami: od vojenských porážok a epidémií, cez roje kobyliek až po smrť panovníka. Tieto predpovede vychádzali z pozorovania hviezd, planét a najmä zatmení Mesiaca.

Medzi nápismi sa objavovali výstrahy ako: „Na zem zaútočí roj kobyliek,“ „Veľká armáda padne“ či „Kráľ zomrie.“ Podľa odborníkov babylonské panovnícke dynastie využívali takéto predpovede, aby svoje neúspechy zvalili na bohov.

Odporúčané
Luca Brassi posiela odkaz štátu. Stal sa prezidentom futbalového projektu pre mladých a predstavil svoje plány Luca Brassi posiela odkaz štátu. Stal sa prezidentom futbalového projektu pre mladých a predstavil svoje plány 21. januára 2026 o 11:01
Odporúčané
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode 21. januára 2026 o 10:03
Odporúčané
Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery 21. januára 2026 o 9:06
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
pred 2 dňami
1
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
pred 2 dňami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
včera o 17:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
dnes o 10:00
Storky
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
Lifestyle news
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
pred 53 minútami
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
pred 2 hodinami
Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
pred 3 hodinami
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
dnes o 14:18
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
dnes o 13:31
Herec zo Star Wars je opäť v centre škandálu. Na Instagrame zdieľal sexuálny obsah
dnes o 12:20
Luca Brassi posiela odkaz štátu. Stal sa prezidentom futbalového projektu pre mladých a predstavil svoje plány
dnes o 11:01
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
dnes o 10:03
1
Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery
dnes o 09:06
1
Spravodajstvo
Polícia SR Donald Trump Počasie Politika
Viac
Maďarský ombudsman žiada zrušenie ustanovení zákona k Benešovým dekrétom. Obrátili sa kvôli tomu na EÚ
pred 29 minútami
Donald Trump tvrdí, že Grónsko je „ich územie“. Na jeho získanie však nechce použiť silu
pred hodinou
Novým veľvyslancom Ruska v SR sa stal Sergej Andrejev. Predtým pôsobil v Poľsku
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
dnes o 14:40
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
včera o 17:18
Herec zo Star Wars je opäť v centre škandálu. Na Instagrame zdieľal sexuálny obsah
Herec zo Star Wars je opäť v centre škandálu. Na Instagrame zdieľal sexuálny obsah
dnes o 12:20
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
dnes o 13:31
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
pred 53 minútami
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
dnes o 14:18
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
14. 1. 2026 16:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30
Máš naozaj ADHD, alebo ti to len vsugeroval TikTok? Psychológ vysvetľuje, kedy zbystriť pozornosť
pred 51 minútami
Viac z Design & Art Všetko
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
refresher+
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
8. 5. 2021 9:30
FOTOREPORT: Plameňomet aj rozhadzovanie 50-euroviek. Kontrafakt, Nerieš, Majk Spirit a ďalší rozhýbali vypredané Bojnice
9. 8. 2021 17:30
Writer Martin o grafitoch kedysi a dnes: Všetko zmenil internet. Kým my sme museli vymýšľať a skúšať, dnes existujú návody
2. 1. 2022 16:30
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
včera o 17:00
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
1. 1. 2026 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Máš naozaj ADHD, alebo ti to len vsugeroval TikTok? Psychológ vysvetľuje, kedy zbystriť pozornosť
refresher+
Máš naozaj ADHD, alebo ti to len vsugeroval TikTok? Psychológ vysvetľuje, kedy zbystriť pozornosť
pred 49 minútami
Algoritmus sociálnych sietí nás presviedča, že neurovývinovú poruchu má dnes snáď každý. Kde končí bežná roztržitosť a začína skutočná diagnóza?
Premýšľaš, čo ísť študovať po strednej? Pomôcť ti môžu bezplatné semináre o učiteľstve, ktoré spúšťa Ministerstvo školstva
PR správa
Premýšľaš, čo ísť študovať po strednej? Pomôcť ti môžu bezplatné semináre o učiteľstve, ktoré spúšťa Ministerstvo školstva
pred hodinou
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
pred 2 hodinami
Škoda potvrdila pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu aj v roku 2025. Pre Slovákov je najobľúbenejšou voľbou
PR správa
Škoda potvrdila pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu aj v roku 2025. Pre Slovákov je najobľúbenejšou voľbou
pred 2 hodinami
COOP Jednota ako výnimočná značka získala pečať Superbrands aj v roku 2026
PR správa
COOP Jednota ako výnimočná značka získala pečať Superbrands aj v roku 2026
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
dnes o 10:03
1
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
včera o 13:15
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
včera o 14:08
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
dnes o 10:00
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
včera o 11:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
dnes o 10:03
1
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
17. 1. 2026 10:00
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
včera o 13:15
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 3 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Späť
Zdieľať
Diskusia