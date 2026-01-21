Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof

Vďaka umelej inteligencii sa vedcom podarilo prečítať až 4 000 rokov staré babylonské tabuľky, ktorých autori verili, že pohyby na oblohe oznamujú blížiace sa nešťastie.
To, čo bolo celé generácie považované za nerozlúštiteľnú záhadu, dnes dokáže rozlúštiť umelá inteligencia. Hlinené tabuľky zapísané klinovým písmom mátali historikov viac než sto rokov. Až umelej inteligencii sa podarilo rozpoznať vzory v poškodených a neúplných textoch.
Odbornú štúdiu publikovali v časopise Journal of Cuneiform Studies. Vedci sa v nej venujú tabuľkám pochádzajúcim z mesta Sippar. Datovanie ukazuje, že vznikli v období približne medzi 19. a 16. storočím pred naším letopočtom. Dnes tieto artefakty nájdeš uložené v Britskom múzeu v Londýne, píše portál Smithsonian Mag.
Starovekí Babylónčania verili, že obloha dokáže predpovedať budúcnosť. Detailne si zapisovali splny aj zatmenia a pripisovali im zásadný význam. To, čo dnes považujeme za prirodzený jav, bolo pre nich signálom zásahov bohov do nášho sveta.
Na hlinených tabuľkách si Babylónčania zapisovali varovania pred rôznymi pohromami: od vojenských porážok a epidémií, cez roje kobyliek až po smrť panovníka. Tieto predpovede vychádzali z pozorovania hviezd, planét a najmä zatmení Mesiaca.
Medzi nápismi sa objavovali výstrahy ako: „Na zem zaútočí roj kobyliek,“ „Veľká armáda padne“ či „Kráľ zomrie.“ Podľa odborníkov babylonské panovnícke dynastie využívali takéto predpovede, aby svoje neúspechy zvalili na bohov.