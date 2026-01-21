Rapper a bývalý futbalista sa stal prezidentom projektu FUTBALIC, ktorý chce priniesť futbal späť k deťom a mladým ľuďom
Luca Brassi10x má k futbalu blízko už od detstva. Kým v minulosti sa mu venoval aktívne a súťažne, dnes si ho užíva najmä rekreačne. Najnovšie sa však k nemu vracia vo veľkom štýle – stal sa prezidentom moderného futbalového projektu FUTBALIC, ktorý chce meniť spôsob, akým mladí ľudia vnímajú futbal a šport ako taký.
FUTBALIC je moderný športový projekt, ktorý prináša nový zážitok z futbalu. Spája futbalovú vášeň, zábavu a komunitu s netradičnými hernými prvkami, ako sú špeciálne pravidlá či tzv. divoké karty, vďaka ktorým je hra dynamickejšia a atraktívnejšia aj pre mladšiu generáciu.
Projekt sa dnes využíva v rôznych formátoch – od veľkých galavečerov v profesionálnych športových halách, cez komunitné ligy až po školské turnaje pre základné školy. Ako sám Luca potvrdil, plánuje byť aktívnou súčasťou týchto podujatí a osobne sa podieľať na ich fungovaní.
„Keď politici nedokážu vytvoriť podmienky pre deti, aby ich šport bavil, my to dokážeme,“ napísal Luca na svojom Instagrame, kde zároveň vyzval ľudí, aby prihlasovali svoje tímy, seba alebo iných hráčov.