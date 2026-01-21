Teória, že Zem 12. augusta 2026 na niekoľko sekúnd stratí gravitáciu, sa rozšírila natoľko, že na ňu musela reagovať aj NASA.
Pod tlakom otázok verejnosti a médií bola agenúra NASA nútená vyvrátiť virálnu konšpiračnú teóriu, podľa ktorej by mala 12. augusta 2026 Zem na sedem sekúnd stratiť gravitáciu. NASA sa vyjadrila jasne: nič také sa nestane.
Teória sa začala masívne šíriť najmä na TikToku, X či Facebooku. Ľudia v príspevkoch tvrdili, že dôjde k výnimočnému javu, počas ktorého sa gravitačné sily Zeme údajne „vypnú“. Scenáre boli dramatické – od vznášajúcich sa ľudí až po katastrofické následky.
Dôvodom, prečo tomu mnohí uverili, bolo miešanie reálnych pojmov s dezinformáciami. Autori virálnych videí spomínali zatmenie Slnka, zarovnanie planét či oslabenie gravitácie, no tieto fakty vytrhli z kontextu a prezentovali ich ako hrozbu. Pridaním konkrétneho dátumu pôsobili tvrdenia pre niektorých ľudí dôveryhodnejšie.
Na špekulácie reagovala NASA prostredníctvom Snopes, kde ich jednoznačne vyvrátila. Odborníci vysvetlili, že gravitácia Zeme závisí od jej hmotnosti a rozloženia hmoty a nemôže len tak zmiznúť vplyvom zatmenia Slnka, postavenia planét ani iného bežného kozmického javu. Aby Zem stratila gravitáciu, musela by prísť o obrovské množstvo svojej hmoty, čo je nereálne.
NASA zároveň upozornila, že podobné teórie sú vedecky nepodložené a často vznikajú zo zlého pochopenia fyziky alebo zámerného strašenia. Verejnosť vyzvala, aby sa pri podobných tvrdeniach spoliehala na overené zdroje a odborné vysvetlenia, nie na virálne videá bez faktického základu.