Spolu s Pavlou opustil vilu, zatiaľ čo boj o srdce jeho brata Míru pokračuje ďalej.
Bachelor Česko je v plnom prúde a aktuálna sezóna je skutočný unikát. Už od začiatku priniesla nezvyčajný zvrat – do šou si prišli hľadať lásku dvojčatá Míra a Martin, pričom najskôr bol v centre pozornosti Míra a až následne sa do šou prišiel aj jeho brat. Martin sa najnovšie rozhodol šou predčasne ukončiť, lásku si totiž našiel ešte počas nakrúcania.
Jeho vyvolenou sa stala Pavla, s ktorou sa rozhodol nepokračovať v súťaži a odísť mimo kamier. V poslednej epizóde tak Martin vilu opustil spolu s Pavlou a so šou sa zároveň rozlúčili aj ďalšie účastníčky, ktoré bojovali o jeho srdce – Valerie a Tereza.
Martin a Pavla teraz otvorene hovoria o svojej účasti v reality šou aj o tom, ako ich vzťah pokračuje po jej skončení. Objavili sa aj v podcaste bývalých víťaziek – Karolíny zo slovenskej Ruže a Sabiny z českej verzie, kde prezradili, že spolu dokonca bývajú.
Na ich súkromných Instagramoch zdieľajú spoločné momenty, ktoré naznačujú, že aktuálne prežívajú šťastné obdobie. Boj o lásku však v šou pokračuje ďalej – o srdce druhého z dvojčiat, Míru, stále súperia štyri ženy. Nové diely Bachelor Česko môžeš sledovať každý utorok a stredu na VOYO.