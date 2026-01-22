Hlavné témy
dnes 22. januára 2026 o 8:51
Hana Divišová

Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil

Spolu s Pavlou opustil vilu, zatiaľ čo boj o srdce jeho brata Míru pokračuje ďalej.

Bachelor Česko je v plnom prúde a aktuálna sezóna je skutočný unikát. Už od začiatku priniesla nezvyčajný zvrat – do šou si prišli hľadať lásku dvojčatá Míra a Martin, pričom najskôr bol v centre pozornosti Míra a až následne sa do šou prišiel aj jeho brat. Martin sa najnovšie rozhodol šou predčasne ukončiť, lásku si totiž našiel ešte počas nakrúcania.

Jeho vyvolenou sa stala Pavla, s ktorou sa rozhodol nepokračovať v súťaži a odísť mimo kamier. V poslednej epizóde tak Martin vilu opustil spolu s Pavlou a so šou sa zároveň rozlúčili aj ďalšie účastníčky, ktoré bojovali o jeho srdce – Valerie a Tereza. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bachelor Česko (@bachelorcesko)

Martin a Pavla teraz otvorene hovoria o svojej účasti v reality šou aj o tom, ako ich vzťah pokračuje po jej skončení. Objavili sa aj v podcaste bývalých víťaziek – Karolíny zo slovenskej Ruže a Sabiny z českej verzie, kde prezradili, že spolu dokonca bývajú.

Na ich súkromných Instagramoch zdieľajú spoločné momenty, ktoré naznačujú, že aktuálne prežívajú šťastné obdobie. Boj o lásku však v šou pokračuje ďalej – o srdce druhého z dvojčiat, Míru, stále súperia štyri ženy. Nové diely Bachelor Česko môžeš sledovať každý utorok a stredu na VOYO.

