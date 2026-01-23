Festival Tomorrowland zverejnil line-up pre rok 2026. Na 16 pódiách sa predstaví vyše 500 mien.
Elektronický hudobný festival Tomorrowland sa v júli opäť vracia do belgického Boom a organizátori zverejnili oficiálny program hlavného ročníka, ktorý sa uskutoční od 17. do 19. júla a od 24. do 26. júla v areáli De Schorre v belgickom Boome.
Jedným z najväčších lákadiel je hudobný producent a DJ Calvin Harris, ktorý si však tento rok zahrá na belgickej pôde. Na festivale sa objaví po prvýkrát od roku 2013, keď vystúpil na americkej edícii Tomorrowlandu. Svoj debut si tento rok pripíšu aj Subtronics a Illenium. Ten mal na Tomorrowlande pôvodne vystúpiť už v roku 2020, no festival bol vtedy zrušený pre pandémiu, píše Billboard.
Line-up dopĺňa množstvo ďalších zvučných mien svetovej elektronickej scény. Na pódiách sa predstavia napríklad Martin Garrix, David Guetta, John Summit, Fisher, Sara Landry, Miss Monique, Hardwell, Alesso, Sebastian Ingrosso, NERVO, Dimitri Vegas & Like Mike, Indira Paganotto, Laidback Luke, Kevin de Vries, Lost Frequencies, Agents of Time, Marlon Hoffstadt či The Chainsmokers.
Letný belgický Tomorrowland bude zároveň symbolickým návratom veľkolepého hlavného pódia, ktoré minulý rok zničil rozsiahly požiar len niekoľko dní pred začiatkom festivalu. Predpredaj vstupeniek na festival odštartuje 24. januára, pričom všeobecný predaj sa začne 31. januára.