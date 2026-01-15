Hlavné témy
dnes 15. januára 2026 o 15:17
Čas čítania 1:00
Sofia Angušová

Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?

Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zdroj: Sziget, Reddit / @r/Slovakia
Internetom sa šíri nezvyčajný odkaz muža, ktorý sa po viac ako dvadsiatich rokoch pokúša nájsť ženu, s ktorou prežil jednu výnimočnú noc na festivale Sziget. Ich stretnutie sa odohralo v roku 2005 a podľa jeho slov na tú noc nikdy nezabudne.

Muž z Francúzska opisuje, že sa spoznali hneď v prvý deň festivalu počas koncertu skupiny Ska-P. Blondínka mala pochádzať z Bratislavy a podľa jeho slov mohla mať od 16 do 18 rokov. Ich cesty sa skrížili, keď sa zabávali v moshpite a vraj doslova spadla do jeho náručia.

Zvyšok večera strávili spolu. Rozprávali sa, smiali, tancovali spolu a nakoniec si dali spoločnú večeru: cestoviny. „Bol to jeden z tých magických festivalových večerov,“ píše vo svojom príspevku na Reddite.

sziget
Zdroj: Reddit /@r/Slovakia

Ráno však prišiel nečakaný koniec. Žena mu povedala, že musí odísť domov, údajne so sestrou. Dokonca sa ho vraj spýtala, či chce ísť s ňou, no on bol ešte napoly v spánku a situáciu si plne neuvedomil.

Rozlúčili sa preto bez výmeny kontaktov a ich cesty sa navždy rozdelili. Až keď odišla, uvedomil si, že spravil chybu, ktorú dodnes ľutuje. Nezistil jej priezvisko a nemal na ňu žiadny kontakt. Po rokoch sa preto rozhodol skúsiť šťastie na internete v nádeji, že by sa k žene jeho odkaz mohol dostať.

Podľa jeho spomienok sa volala Tali, no mohla to byť prezývka pre Natáliu. Dnes už netuší, kde žije, ani aký má život. Zdôrazňuje však, že nejde o nátlak ani senzáciu, len o snahu uzavrieť jednu kapitolu, ktorá v ňom zostala otvorená. 

Či sa mu podarí ženu zo Slovenska po toľkých rokoch nájsť, zostáva otázne. Pokiaľ máš vo svojom okolí ženu, ktorá by mohla byť hľadaná neznáma alebo si myslíš, že si to ty, ozvi sa nám na [email protected] a my sa vás pokúsime prepojiť!

