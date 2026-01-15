Kategórie
dnes 15. januára 2026 o 10:58
Čas čítania 0:34
Zdenka Hvolková

Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život," odkázal fanúšikom

Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Zdroj: Instagram / @martinreway10
Slovenský hokejista Martin Réway sa s fanúšikmi podelil o nepríjemný zážitok.

Známy slovenský hokejový útočník Martin Réway sa na sociálnych sieťach ozval spôsobom, ktorý okamžite vyvolal vlnu reakcií. Na Instagrame zverejnil fotografiu havarovaného auta a krátky odkaz: „Musel som opustiť Mikuláš tak rýchlo, že som mal autonehodu. Oddnes milujem svoj život.“

K nehode došlo v stredu vo večerných hodinách. Réway bližšie nešpecifikoval, čo presne sa stalo ani aká bola príčina havárie.

martin reway rewai hokejista
Zobraziť galériu
(2)
Tridsaťročný hokejista má za sebou turbulentné obdobie. Len nedávno oznámil, že končí v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Priznal sa, že pred novembrovým zápasom v Trenčíne urobil chybu, ktorú neskôr oľutoval, ospravedlnil sa za ňu a zaplatil pokutu. Napriek tomu sa jeho pôsobenie v klube skončilo predčasne.

Réway, bronzový medailista z juniorských majstrovstiev sveta v roku 2015, patrí medzi výrazné, no zároveň kontroverzné postavy slovenského hokeja. Jeho kariéru sprevádzali nielen talent a veľké očakávania, ale aj zdravotné problémy a drogy a alkohol.

