Slovenský hokejista Martin Réway sa s fanúšikmi podelil o nepríjemný zážitok.
Známy slovenský hokejový útočník Martin Réway sa na sociálnych sieťach ozval spôsobom, ktorý okamžite vyvolal vlnu reakcií. Na Instagrame zverejnil fotografiu havarovaného auta a krátky odkaz: „Musel som opustiť Mikuláš tak rýchlo, že som mal autonehodu. Oddnes milujem svoj život.“
K nehode došlo v stredu vo večerných hodinách. Réway bližšie nešpecifikoval, čo presne sa stalo ani aká bola príčina havárie.
Tridsaťročný hokejista má za sebou turbulentné obdobie. Len nedávno oznámil, že končí v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Priznal sa, že pred novembrovým zápasom v Trenčíne urobil chybu, ktorú neskôr oľutoval, ospravedlnil sa za ňu a zaplatil pokutu. Napriek tomu sa jeho pôsobenie v klube skončilo predčasne.
Réway, bronzový medailista z juniorských majstrovstiev sveta v roku 2015, patrí medzi výrazné, no zároveň kontroverzné postavy slovenského hokeja. Jeho kariéru sprevádzali nielen talent a veľké očakávania, ale aj zdravotné problémy a drogy a alkohol.