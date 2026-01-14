Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)

Koľko si ako sypač dokáže zarobiť?
V polovici januára zasiahla Slovensko nefalšovaná zima. Na východe niekoľko dní a nocí husto snežil, čo komplikovalo najmä dopravu. „Dnes som musel ísť robiť niektoré úseky na viackrát, pretože bolo veľmi málo stupňov. Ak klesne teplota pod -7 stupňov Celzia, soľ, ktorú používam neúčinkuje, bola by tak škoda materiálu aj peňazí sypať ju na cestu. A ani to ľudia nikdy nevidia, len nadávajú, prečo nie sú posypané cesty,“ dozvedám sa o tajomstve účinkov cestárskej soli.
- V čom je jeho práca najnáročnejšia a čo odkazuje šoférom, ktorí sa sťažujú na neodhrabané cesty.
- Prečo si musí dávať veľký pozor na to, ktorú časť cesty odhrnie a ktorú nie.
- Čo robí cestár v lete.
Počas nepriaznivej situácie na cestách je témou číslo 1 situácia okolo sypačov, teda o ľuďoch, ktorí riadia pluhy na údržbu ciest.
„Táto zima je iná ako roky predtým, najmä január je dosť akčný, niekedy mne aj kolegom z toho už kvázi šibe, keď sa celý deň len točíš na kruháčoch, vyhýbaš sa autám a jazdíš priemerne 35 km/h,“ hovorí sypač Rasťo.
Kde sú pracovníci zimnej údržby v lete? Prečo je cesta polovicu dňa neodhrnutá? Prečo ide pluh po ceste so zdvihnutou radlicou či prečo nie sú cesty, priechody pre chodcov a chodníky posypané soľou?
Ľudí zaujíma, čo robíš v lete
„Čo sa ma ľudia pýtajú najčastejšie? Že čo robím v lete, haha. Ja som zamestnanec mestského podniku služieb, v lete mám veľkú Tatru, s ktorou chodím tam, kde je potreba, len možno robím trošku menej hodín, niekedy sú teplejšie mesiace, kedy nespravím ani 100 hodín," opisuje Rasťo.
Tieto a ďalšie otázky zaujímajú v zimnom období možno aj práve teba. Preto sme to preverili u sypača Rasťa, zamestnanca mestského podniku služieb v Bardejove.
„Ľudia sa neustále bavia o tom, kde je technika, prečo nie je cesta ľahko prejazdná. Bolo by dobré dať na vedomie, že našou prácou je zmierňovať následky zimy, neodstraňujeme ich a nerobíme zázraky, to sa nedá,“ hovorí šofér Rasťo.
„Koniec koncov, mestský podnik má od novembra do konca marca zriadený 24-hodinový dispečing. Podnety občanov, polície vyhodnocuje službukonajúci dispečer, ktorý zariaďuje potrebný zásah na mestských chodníkoch, cestách či parkoviskách", hovorí mi v telefóne majster Dominik Pračko, ktorý zodpovedá za výkon prác v Bardejove a cez ktorého dohadujem svoju službu so sypačom na cestách.
Mesto na východe má približne 33-tisíc obyvateľov a hoci patrí medzi tie menšie na Slovensku, má problém s hustou premávkou najmä v čase rannej a popoludňajšej špičky.
Je úvod týždňa, po skorom rannom kardiu s metličkou v ruke sedím v konečne odpratanom aute a okrem toho, prečo hrajú slovenské rádiá dookola tých istých päť pesničiek, rozmýšľam aj nad tým, kde sú pluhy, keď mesto a cesty kolabujú pod náporom snehu, ktorý sa valí na Bardejov posledných niekoľko dní.
Príď o 16:00 na Parkovisko, ukážem ti, ako to funguje
Napadne mi, že až príliš veľa ľudí sa rozčuľuje nad tým, prečo nechodí v tejto situácii aspoň 40 sypačov za sebou. Kontaktujem mestský podnik služieb s požiadavkou, ktorú najprv považujem za takmer nesplniteľnú. Chcem sa povoziť v službe so sypačom a zažiť, aké je to pracovať v pluhu.
Niekoľko minút a telefonátov neskôr už mám dohodnuté stretnutie s Rasťom (43). Vezme ma do pluhu, ukáže mi čo a ako a odpovie mi na otázky, na ktoré sa denne pýta možno každý jeden z vás.
