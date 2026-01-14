Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 6:04

Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)

Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Koľko si ako sypač dokáže zarobiť?

V polovici januára zasiahla Slovensko nefalšovaná zima. Na východe niekoľko dní a nocí husto snežil, čo komplikovalo najmä dopravu. „Dnes som musel ísť robiť niektoré úseky na viackrát, pretože bolo veľmi málo stupňov. Ak klesne teplota pod -7 stupňov Celzia, soľ, ktorú používam neúčinkuje, bola by tak škoda materiálu aj peňazí sypať ju na cestu. A ani to ľudia nikdy nevidia, len nadávajú, prečo nie sú posypané cesty,“ dozvedám sa o tajomstve účinkov cestárskej soli.

V tomto článku si prečítaš:
  • V čom je jeho práca najnáročnejšia a čo odkazuje šoférom, ktorí sa sťažujú na neodhrabané cesty.
  • Prečo si musí dávať veľký pozor na to, ktorú časť cesty odhrnie a ktorú nie.
  • Čo robí cestár v lete. 

Počas nepriaznivej situácie na cestách je témou číslo 1 situácia okolo sypačov, teda o ľuďoch, ktorí riadia pluhy na údržbu ciest.

„Táto zima je iná ako roky predtým, najmä január je dosť akčný, niekedy mne aj kolegom z toho už kvázi šibe, keď sa celý deň len točíš na kruháčoch, vyhýbaš sa autám a jazdíš priemerne 35 km/h,“ hovorí sypač Rasťo.

Pluh
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Kde sú pracovníci zimnej údržby v lete? Prečo je cesta polovicu dňa neodhrnutá? Prečo ide pluh po ceste so zdvihnutou radlicou či prečo nie sú cesty, priechody pre chodcov a chodníky posypané soľou?

Ľudí zaujíma, čo robíš v lete

„Čo sa ma ľudia pýtajú najčastejšie? Že čo robím v lete, haha. Ja som zamestnanec mestského podniku služieb, v lete mám veľkú Tatru, s ktorou chodím tam, kde je potreba, len možno robím trošku menej hodín, niekedy sú teplejšie mesiace, kedy nespravím ani 100 hodín," opisuje Rasťo.

Tieto a ďalšie otázky zaujímajú v zimnom období možno aj práve teba. Preto sme to preverili u sypača Rasťa, zamestnanca mestského podniku služieb v Bardejove.

Pluh
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

„Ľudia sa neustále bavia o tom, kde je technika, prečo nie je cesta ľahko prejazdná. Bolo by dobré dať na vedomie, že našou prácou je zmierňovať následky zimy, neodstraňujeme ich a nerobíme zázraky, to sa nedá,“ hovorí šofér Rasťo.

Odporúčané
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor) Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor) 11. januára 2026 o 9:00
Odporúčané
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor) Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor) 4. januára 2026 o 17:00
Odporúčané
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor) Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor) 30. decembra 2025 o 7:30

„Koniec koncov, mestský podnik má od novembra do konca marca zriadený 24-hodinový dispečing. Podnety občanov, polície vyhodnocuje službukonajúci dispečer, ktorý zariaďuje potrebný zásah na mestských chodníkoch, cestách či parkoviskách", hovorí mi v telefóne majster Dominik Pračko, ktorý zodpovedá za výkon prác v Bardejove a cez ktorého dohadujem svoju službu so sypačom na cestách. 

Refresher ti pravidelne prináša reportáže z východného Slovenska. Prečítaj si napríklad o svadobnom centre z Kapišovej, prešovských vianočných trhoch či o obuvníkovi z Bardejova.

Ak ťa naša tvorba baví a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity.

Pluh Pluh Pluh Pluh
Zobraziť galériu
(14)

Mesto na východe má približne 33-tisíc obyvateľov a hoci patrí medzi tie menšie na Slovensku, má problém s hustou premávkou najmä v čase rannej a popoludňajšej špičky.

Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor) René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor) 16. decembra 2025 o 17:00

Je úvod týždňa, po skorom rannom kardiu s metličkou v ruke sedím v konečne odpratanom aute a okrem toho, prečo hrajú slovenské rádiá dookola tých istých päť pesničiek, rozmýšľam aj nad tým, kde sú pluhy, keď mesto a cesty kolabujú pod náporom snehu, ktorý sa valí na Bardejov posledných niekoľko dní.

Príď o 16:00 na Parkovisko, ukážem ti, ako to funguje

Napadne mi, že až príliš veľa ľudí sa rozčuľuje nad tým, prečo nechodí v tejto situácii aspoň 40 sypačov za sebou. Kontaktujem mestský podnik služieb s požiadavkou, ktorú najprv považujem za takmer nesplniteľnú. Chcem sa povoziť v službe so sypačom a zažiť, aké je to pracovať v pluhu.

Pluh
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Niekoľko minút a telefonátov neskôr už mám dohodnuté stretnutie s Rasťom (43). Vezme ma do pluhu, ukáže mi čo a ako a odpovie mi na otázky, na ktoré sa denne pýta možno každý jeden z vás.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo všetko musí ako pracovník zimnej údržby robiť.
  • Ako si zvykal na také veľké vozidlo.
  • Čo je na tejto práci najriskantnejšie.
  • Koľko si tým dokáže zarobiť.
  • Ako je to s políciou a alkoholom za volantom pluhu.
  • Aké úseky musí prednostne odhŕňať.
  • Ako sme mali takmer dopravnú nehodu.
Dočítaj článok už od 1 €
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 196478 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PRÁCA REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA SNEH
Odporúčame
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 3 dňami
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
dnes o 08:30
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
včera o 10:30
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
včera o 12:00
Storky
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Lifestyle news
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
pred 3 hodinami
Hermès údajne stalkuje klientov. Preverujú ich adresy, aby zistili, či majú dostatočný status na kúpu luxusnej Birkin kabelky
dnes o 16:28
Mladík dostal osem rokov väzenia za pokus o vraždu. „Koľko bodov by som dostal v GTA?“ spýtal sa po nehode
dnes o 15:41
Predstaviteľ Marva zo Sám doma čelí vážnym obvineniam. Mal navádzať k prostitúcii
dnes o 15:03
Chceš mať zdravé srdce a črevá? Kardiochirurg odporúča zaradiť túto zeleninu do jedálnička
dnes o 14:05
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
dnes o 12:59
Fero Joke o sexuálnom obťažovaní: „Možno prekračujem hranice, ktoré by som nemal“
dnes o 11:56
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
dnes o 10:06
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
dnes o 09:15
Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty
včera o 16:02
Spravodajstvo
Dôchodky Správy počasie Počasie Polícia SR
Viac
Prihlášky na stredné školy sa menia. Deviataci ich budú posielať cez nový systém
pred hodinou
VIDEO: Pri protivládnych protestoch v Iráne zomrelo vyše 2 000 ľudí. Čo stojí za najväčším protestom za posledné roky?
pred 2 hodinami
V Košiciach našli nebezpečnú návnadu pre psov. Stačila sekunda a mohlo dôjsť k tragédii
pred 3 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
dnes o 08:30
Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty
Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty
včera o 16:02
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
včera o 13:41
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
včera o 08:47
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
včera o 11:14
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
včera o 12:00
Viac z Hudba Všetko
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
Slovensko
včera o 10:03
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
včera o 10:03
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu
4. 1. 2026 16:00
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Viac z Osobnosti Všetko
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
pred 3 hodinami
Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
pred 2 dňami
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza
7. 1. 2026 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
refresher+
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
pred 2 hodinami
Prinášame ti skvelý rozhovor, v ktorom sa dozvieš všetko dôležité ale aj nepodstatné o práci profesionálneho fotografa.
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
refresher+
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
pred 3 hodinami
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
dnes o 16:00
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
The Sims 4 možno dostane po 12 rokoch nové DLC. Údajne bude posledné
dnes o 12:59
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 2 dňami
1
Domorodci z kmeňa Korowai patria k posledným žijúcim ľudožrútom na svete: bežne jedia svojich priateľov, najviac im chutia mozgy
refresher+
Domorodci z kmeňa Korowai patria k posledným žijúcim ľudožrútom na svete: bežne jedia svojich priateľov, najviac im chutia mozgy
8. 9. 2024 9:30
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
dnes o 09:15
Krvavý bača z Banskej Bystrice vraždil a znásilňoval mladé ženy. Väzenskú celu si natieral fekáliami
refresher+
Krvavý bača z Banskej Bystrice vraždil a znásilňoval mladé ženy. Väzenskú celu si natieral fekáliami
1. 3. 2020 12:32
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
dnes o 08:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 2 dňami
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 2 dňami
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Domov
Zdieľať
Diskusia