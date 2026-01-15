Po takmer štyroch rokoch čakania má seriál Euphoria konečne nový trailer. Tretia séria prináša výrazný časový skok, ešte viac chaosu a hrdinov, ktorí už nie sú tínedžeri, ale mladí dospelí čeliaci dôsledkom vlastných rozhodnutí.
HBO zverejnilo prvý oficiálny trailer k tretej sérii seriálu Euphoria a je jasné, že návrat bude všetko, len nie pokojný. Dej sa posúva o päť rokov dopredu a opúšťa prostredie strednej školy. Postavy, ktoré diváci sledovali ako problémových tínedžerov, sú dnes dospelé, no ich démoni s nimi zostali.
V centre pozornosti zostáva Rue, ktorú opäť stvárňuje Zendaya. Trailer naznačuje, že jej boj so závislosťou pokračuje, tentoraz ešte nebezpečnejším smerom. Do deja sa vracia drogová dílerka Laurie a Rue čelí následkom starých dlhov. Nechýba ani náznak opätovného stretnutia s Jules (Hunter Schafer), čo otvára staré rany aj emócie.
Cassie v podaní Sydney Sweeney prechádza jednou z najkontroverznejších premien. V tretej sérii sa objavuje ako tvorkyňa erotického obsahu, zatiaľ čo je zasnúbená a neskôr vydatá za Natea (Jacob Elordi). Ich toxický vzťah dostáva novú dynamiku, kde sa mieša žiarlivosť, moc a verejný život na internete.
Jules sa podľa traileru pohybuje na hrane luxusu a rizika ako sugar baby, zatiaľ čo Maddy (Alexa Demie) a Lexi (Maude Apatow) sa snažia nájsť svoje miesto v dospelom svete.
Nová séria sľubuje nielen návrat známych tvárí, ale aj výrazné herecké posily. K obsadeniu sa pridávajú mená ako Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne či Danielle Deadwyler. Hudobnú atmosféru navyše posilní legendárny skladateľ Hans Zimmer, čo len podčiarkuje ambíciu tvorcov posunúť seriál ešte viac smerom ku kinematografickému zážitku.
Tvorca seriálu Sam Levinson označuje tretiu sériu za najlepšiu doteraz a zdôrazňuje, že hlavnou témou je život bez ochranného štítu školy. Viera, vykúpenie, morálka a zodpovednosť sa stávajú kľúčovými pojmami v príbehoch postáv, ktoré už nemôžu svoje chyby zvaľovať na mladosť.
Euphoria sa vracia na obrazovky 12. apríla.