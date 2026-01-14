Zamestnanci Hermès údajne vyhľadávajú na Googli adresy ich klientov, aby zistili, či sú dostatočne bohatí na to, aby mohli vlastniť ich ťažkodostupnú luxusnú kabelku.
Kabelky Birkin a Kelly patria medzi najnedostupnejšie módne kúsky na svete. Nefunguje to tak, že prídeš do obchodu a automaticky ti ju predajú. Mnoho zákazníkov čaká na svoju vysnívanú kabelku niekoľko rokov. Luxusný dom Hermès si totiž vyberá nielen produkty, ale aj zákazníkov.
Podľa viacerých zdrojov predajcovia pri rozhodovaní nezohľadňujú len výšku útraty či dĺžku klientského vzťahu. Údajne ich zaujíma aj to, kto klient v skutočnosti je a aký životný štýl prezentuje navonok, píše portál Hindustan Times.
Zamestnanci značky si majú o potenciálnych kupujúcich vyhľadávať verejne dostupné informácie, vrátane toho, na akej adrese bývajú, aby si overili ich spoločenské zázemie. Údajne si pozerajú aj sociálne siete, aby zistili, aký obsah klienti zdieľajú a zároveň videli, akým spôsobom sa prezentujú.
Podľa módneho novinára Louisa Pisana luxusná značka venuje osobitnú pozornosť aj tomu, či sa zakúpené tašky znovu neobjavujú na sekundárnom trhu. Ak sa tak stane, môže to mať následky nielen pre klienta, ale aj pre predajcu, ktorý nákup sprostredkoval. Obe strany sa v takom prípade môžu ocitnúť na neoficiálnom zozname neželaných zákazníkov.