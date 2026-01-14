Zdravie srdca nesúvisí len s pohybom či genetikou, ale aj s tým, čo máme denne na tanieri.
Podľa kardiochirurga robí mnoho ľudí tú istú chybu. Jedia síce zeleninu, ale stále tú istú. No práve rozmanitosť je pritom kľúčová. Kardiochirurg Steven Gundry vysvetľuje, že väčšina ľudí sa pri snahe o zdravé stravovanie spolieha na overenú klasiku. Šalát, mrkva či brokolica sú určite dobrá voľba, no problém nastáva vtedy, keď sa v jedálničku nič iné neobjaví, píše CNBC.
Z dlhodobého hľadiska sa tým ochudobňujeme o látky, ktoré pomáhajú udržiavať zdravé cievy, trávenie aj metabolizmus. Niektoré druhy zeleniny majú výrazný vplyv na črevá, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu aj pri zdraví srdca. Práve črevný mikrobióm ovplyvňuje zápaly v tele, hladinu cukru v krvi či samotný cholesterol. Preto sa oplatí zaradiť zeleninu, ktorá ho dokáže podporiť.
Jedným z príkladov je topinambur. Hoci nepôsobí príťažlivo, obsahuje vlákninu, ktorá vyživuje prospešné črevné baktérie. Tie následne pomáhajú telu lepšie zvládať zápalové procesy. Podobne funguje aj okra, ktorá síce nemá u nás silnú tradíciu, no podporuje trávenie a nezaťažuje organizmus.
Odborník odporúča aj červenú čakanku (Radicchio), ktorá je pre ľudský organizmus veľmi prospešná. Jej horká chuť podporuje trávenie, no zároveň pomáha aj regulovať chuť do jedla. Okrem toho obsahuje antioxidanty, ktoré chránia bunky a cievy. „Horká zelenina stimuluje trávenie, pomáha znižovať chuť na sladké a je bohatá na polyfenoly, ktoré bojujú proti oxidačnému stresu,“ vysvetľuje doktor.
Menej známou, no hodnotnou voľbou je aj zelerová hľuza. Dá sa použiť ako príloha namiesto zemiakov a má miernejší vplyv na hladinu cukru v krvi. Ďalšou často prehliadanou zeleninou je okra. Mnohí ju odmietajú pre jej špecifickú konzistenciu, no je bohatá na živiny. Obsahuje vlákninu, antioxidanty a zlúčeniny, ktoré môžu prispievať k lepšej regulácii hladiny cukru v krvi.