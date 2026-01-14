Kategórie
dnes 14. januára 2026 o 11:56
Marcela Laura Mrvová

Fero Joke o sexuálnom obťažovaní: „Možno prekračujem hranice, ktoré by som nemal"

Fero Joke o sexuálnom obťažovaní: „Možno prekračujem hranice, ktoré by som nemal“
Fero Joke sa po prvýkrát vyjadril ku kauze sexuálneho obťažovania v rozhovore u Adely Vinczeovej. Priznal, že sa sám začal cítiť ako sexuálny predátor.

Adela Vinczeová zverejnila rozhovor s Ferom Jokeom, ktorý bol nedávno obvinený z obchytkávania dvoch mužov na podujatí v Prahe. Ide o jeho prvé verejné vyjadrenie po tom, čo zverejnil ospravedlňujúci sa post na Instagrame.

V rozhovore celú situáciu objasnil a vyjadril sa aj k svojmu vzťahu s fanúšikmi: „Vždy, keď mám ľudí, eh, ktorí ma sledujú, ktorí sú mojimi fanúšikmi, tak možno prekračujem hranice, ktoré by sa nemali prekračovať. A možno to beriem ako normálne, lebo aj ja, keď sa fotím s ľuďmi, tak mňa tiež ľudia akože capnú po riti.“ Fero odkazoval na situácie, ktoré sa mu stali napríklad v Prešove či v Košiciach.

Fero Joke
Zdroj: youtube/ adelatrochuinak
Spomenul aj svoju vlastnú skúsenosť z pražského podujatia: „Dokonca v tej Lucerne mi niekto viem, že chytil hruď, že či mám aj ja chlpy. Ten pán bol opitý a vytrhol mi normálne chlpy z hrude.“

Fero priznal, že toto obdobie pre neho vôbec nebolo jednoduché a ovplyvnilo aj jeho osobný život: „Naozaj som sa začal cítiť ako sexuálny predátor. Preto som nešiel ani natankovať, teraz si to uvedomujem. Alebo ani kúpiť si jedlo do mesta.“

V závere rozhovoru, ktorý Adela zverejnila v rámci jej šou Trochu inak dodal: „A možno aj dúfam, že táto moja celá kauza posunula ľudí dopredu, a že si z toho niečo aj niekto zoberie, niečo pozitívne.“

Celý rozhovor je dostupný na YouTube kanáli Adela trochu inak:

