dnes 13. januára 2026 o 16:02
Čas čítania 0:45
Zdenka Hvolková

Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty

Zdroj: ESA
Astronómovia pomocou Hubblovho teleskopu objavili nový typ vesmírneho objektu, ktorý nemá žiadne hviezdy. Tajomný Cloud-9, prezývaný „siedme nebo“, by mohol byť jedným z najčistejších dôkazov existencie temnej hmoty a oknom do úplných začiatkov vesmíru.

Vesmír je opäť o čosi záhadnejší. Medzinárodný tím astronómov oznámil objav úplne nového druhu kozmického objektu, ktorý pomenovali Cloud-9, v preklade aj „siedme nebo“. Ide o bezhviezdny plynný mrak, v ktorom podľa vedcov dominuje temná hmota, jedna z najväčších záhad modernej astronómie.

Cloud-9 je výnimočný najmä tým, že neobsahuje žiadne hviezdy. Práve preto sa vedci domnievajú, že by mohlo ísť o akúsi „neúspešnú“ galaxiu.

„Vieme, že väčšina hmoty vo vesmíre je pravdepodobne temná hmota, no je mimoriadne ťažké ju priamo pozorovať, pretože nevyžaruje svetlo,“ vysvetlil spoluautor štúdie Andrew Fox zo Space Telescope Science Institute pre Európsku vesmírnu agentúru. „Cloud-9 nám poskytuje vzácny pohľad na objekt, v ktorom temná hmota jasne dominuje.“

ASTRONOMICKÉ ÚKAZY VEDA A VÝSKUM VESMÍR
Vedci objavili „siedme nebo“. Záhadný objekt bez hviezd môže odhaliť tajomstvá temnej hmoty
