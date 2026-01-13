Astronómovia pomocou Hubblovho teleskopu objavili nový typ vesmírneho objektu, ktorý nemá žiadne hviezdy. Tajomný Cloud-9, prezývaný „siedme nebo“, by mohol byť jedným z najčistejších dôkazov existencie temnej hmoty a oknom do úplných začiatkov vesmíru.
Vesmír je opäť o čosi záhadnejší. Medzinárodný tím astronómov oznámil objav úplne nového druhu kozmického objektu, ktorý pomenovali Cloud-9, v preklade aj „siedme nebo“. Ide o bezhviezdny plynný mrak, v ktorom podľa vedcov dominuje temná hmota, jedna z najväčších záhad modernej astronómie.
Cloud-9 je výnimočný najmä tým, že neobsahuje žiadne hviezdy. Práve preto sa vedci domnievajú, že by mohlo ísť o akúsi „neúspešnú“ galaxiu.
„Vieme, že väčšina hmoty vo vesmíre je pravdepodobne temná hmota, no je mimoriadne ťažké ju priamo pozorovať, pretože nevyžaruje svetlo,“ vysvetlil spoluautor štúdie Andrew Fox zo Space Telescope Science Institute pre Európsku vesmírnu agentúru. „Cloud-9 nám poskytuje vzácny pohľad na objekt, v ktorom temná hmota jasne dominuje.“
Prvé náznaky existencie tohto zvláštneho objektu sa objavili už pred tromi rokmi, keď čínsky rádioteleskop FAST zachytil neobvyklé signály v blízkosti galaxie Messier 94. Až detailné pozorovania Hubblovým vesmírnym teleskopom však umožnili potvrdiť, že ide o samostatný, mimoriadne netypický kozmický útvar.
Objav Cloud-9 tak neprináša len fascinujúci pohľad na exotický vesmírny objekt, ale aj nové nádeje, že sa ľudstvo konečne priblíži k pochopeniu temnej hmoty a samotných začiatkov vesmíru, ktorý vznikol pred 13,8 miliardami rokov.