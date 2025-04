Vedci našli nový predbežný dôkaz toho, že Zemi veľmi vzdialená planéta môže byť domovom pre život.

Vedci z Cambridgeskej univerzity skúmali vzdialenú planétu s názvom K2-18b – a našli niečo naozaj fascinujúce. V jej atmosfére objavili molekuly, ktoré na Zemi vznikajú vďaka jednoduchým organizmom, informuje BBC. Ide o objav, ktorý opäť rozprúdil diskusie o možnosti života mimo našej planéty.

V prípade tejto planéty ide už o druhý, tentoraz ešte sľubnejší, objav týkajúci sa chemických látok spojených so životom detekovaných v atmosfére planéty. O oba objavy sa postaral vesmírny teleskop patriaci Jamesovi Webbovi z NASA.

Vedúci výskumník, profesor Nikku Madhusudhan, vo svojom laboratóriu na Inštitúte astronómie Cambridgeskej univerzity povedal, že dúfa, že čoskoro získa presvedčivé dôkazy. „Toto je najsilnejší dôkaz, že tam vonku možno existuje život. Môžem povedať, že tento signál budeme s istotou vedieť potvrdiť do jedného až dvoch rokov.“

Tím objaviteľov a nezávislí astronómovia však zdôrazňujú, že na potvrdenie týchto výsledkov je potrebných viac údajov, než ktorými v súčasnosti disponujú.

Planéta K2-18b je tej našej podobná

Hoci je K2-18b dva a pol-krát väčšia ako Zem a je od nás vzdialená sedemsto biliónov míľ, vzhľadovo sa od nás príliš nelíši a nesie sa v charakteristickej modrej farbe.

Teleskop, ktorý zachytil jej signál, je natoľko výkonný, že dokáže z analýzy svetla prechádzajúceho cez atmosféru planéty — pri jej obehu okolo malého červeného Slnka — určiť jej chemické zloženie.

Cambridgeská skupina zistila, že atmosféra zrejme obsahuje chemický podpis aspoň jednej z dvoch molekúl, ktoré sú spojené so životom: dimetylsulfidu (DMS) a dimetyldisulfidu (DMDS). Na Zemi sú tieto plyny produkované morským fytoplanktónom a baktériami.

Profesor Madhusudhan povedal, že bol prekvapený tým, koľko plynu bolo zisteného len počas jedného pozorovacieho okna. „Množstvo plynu v atmosfére, ktoré odhadujeme, je tisíckrát vyššie ako množstvo, ktoré máme na Zemi," povedal. „To znamená, že ak je spojenie so životom skutočné, potom sa táto planéta bude hemžiť životom,“ vysvetlil. „Ak potvrdíme, že na K2-18b je život, malo by to v podstate potvrdiť, že život v galaxiách je oveľa bežnejší, než sme si mysleli.“