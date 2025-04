Kristína z Ruže pre nevestu: Keď som odmietla ružu, dúfala som, že ma Rasťo presvedčí zostať (Rozhovor)

Zdravotná sestrička Kristína patrila medzi favoritky, no Ružu pre nevestu opustila skôr, než diváci čakali. V rozhovore prezrádza, čo ju k tomu viedlo a čo si zo šou odniesla.

Kristína Vargová je 24-ročná zdravotná sestrička z Košíc, ktorá je známa vďaka tohtoročnej série romantickej reality šou Ruža pre nevestu. Vďaka prirodzenej charizme a nenútenému vystupovaniu si okamžite získala srdcia mnohých divákov.

Viacerí ju dokonca považovali za veľkú favoritku súťaže – a to aj preto, že dokázala zostať sama sebou aj vo vypätých okamihoch a nevyhľadávala intrigy. V rozhovore pre Refresher Kristína otvorene porozprávala o tom, čo ju k šou priviedlo, ako sa v nej cítila a prečo sa napokon rozhodla nečakane odísť skôr a odmietnuť ružu ako prvá súťažiaca v histórii šou.

Zverila sa s tým, ako vnímala náročnejšie situácie, ktoré medzi súťažiacimi vznikali, a aký pohľad má po čase na celé svoje účinkovanie. Zároveň prezradila, čo jej táto jedinečná skúsenosť priniesla nielen do kariérneho, ale aj do osobného života, a čo ju čaká po návrate do každodennej reality zdravotníckej praxe.

Kika, čo ťa vlastne priviedlo do Ruže pre nevestu? Chcela som nájsť lásku a vyskúšať, či by to mohlo nejako vyjsť.



Aké boli tvoje pocity, keď si sa dozvedela, že sa dostaneš do reality show, kde bojuješ o srdce niekoho? Veľmi som sa tešila, že som dostala takúto príležitosť, lebo nevyberú každého. Vedela som, že tam budú krásne dievčatá a rátala som s tým. Keby som bola nejakým spôsobom zakomplexovaná, asi by som do takejto reality show nešla.



Uvažovala si v minulosti o niečom podobnom? Nikdy som o ničom takom neuvažovala. Vlastne som ani nepozerala Ružu s tým, že by som sa do nej niekedy dostala, takže mi nenapadlo, že by som tam raz chcela byť.



Kedy prišlo finálne rozhodnutie, že sa prihlásiš? Bola som v takom stereotypnom období života a povedala som si, že musím niečo zmeniť. Vtedy mi to prišlo ako správne rozhodnutie.



Ako prebiehali tvoje doterajšie vzťahy? Mala som niekoľko vzťahov, ale nevyšlo to. Aj preto som sa prihlásila do šou.

Aké sú najväčšie výzvy, ktoré si zažila počas tejto súťaže? Prekonávanie samej seba v rôznych situáciách, napríklad na rande s bahnom, alebo keď som skočila do otvoreného mora.



Mnohí ťa vnímali ako Rasťovu favoritku. Mala si tiež pocit, že máš trošku viac našliapnuté, ako ostatné účastníčky? Boli tam dievčatá, ktoré som brala ako konkurenciu, takže som si nemyslela, že mám nejako „viac našliapnuté“. Boli však aj také, pri ktorých som vedela, že s Rasťom nemajú veľa spoločného, a pri nich som sa cítila, že mám väčšiu šancu.



Tvoj odchod zo šou nás všetkých úprimne šokoval. Na konci si povedala, že to medzi vami išlo dolu vodou. Prečo si mala ten pocit? Nemôžem povedať, že by sa mi Rasťo prestal páčiť, ale riadila som sa svojimi pocitmi. Myslím si, že dokážem dobre vycítiť ľudí a u Rasťa bolo vidieť, že city či sympatie voči mne opadli.