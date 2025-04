Internet sa baví na vesmírnej „misii“ Katy Perry. Vtipnými memečkami si z nej vystrelili svetové značky aj celebrity

O tom, že americká speváčka Katy Perry má za sebou svoj prvý let do vesmíru, sme ťa už informovali. Najnovšie však internet zaplavili vtipné memečká, ktoré sa zabávajú na virálnej vesmírnej „misii“. Ľudia si uťahujú napríklad z toho, že si mysleli, že speváčka strávi vo vesmíre podstatne viac času.

Samotný let trval len 11 minút, no aj napriek tomu vyvolal množstvo reakcií – od zábavných komentárov až po kritiku. K letu sa vyjadrila napríklad aj modelka Emily Ratajkowski,

ktorá výlet skritizovala slovami: „Pozrite sa na stav sveta a zamyslite sa nad tým, koľko zdrojov sa investovalo do vyslania týchto žien do vesmíru… A na čo?“

Okrem fanúšikov na internete vtipne zareagovali aj známe fast food reťazce, ako napríklad Wendy’s. Svetoznáma sieť napísala, aby Katy Perry poslali naspäť do vesmíru.

I kissed the ground and I liked it https://t.co/pjBpDIZ9k8

Príspevok zverejnila aj populárna Domino’s Pizza, ktorej príspevok zdieľal aj komik Joe Trendy. Uťahujú si z toho, že za tú krátku dobu, čo bola Katy Perry vo vesmíre, upiekli len dve pizze.

Katy Perry si týmto letom splnila svoj sen a stala sa súčasťou prvej čisto ženskej vesmírnej posádky od čias misie sovietskej kozmonautky Valentiny Tereškovovej v roku 1963.

Why did I think Katy Perry would stay in space for a few days/weeks pic.twitter.com/IVcjVtZ4rL