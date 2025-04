Katy Perry spievala vo vesmíre. Po príchode na Zem bozkávala chodník

Katy Perry má za sebou svoj prvý vesmírny let, počas ktorého sa spolu s ďalšími piatimi ženami dostala za hranicu atmosféry.

Americká speváčka Katy Perry je opäť na pevnej zemi po tom, čo sa spolu s ďalšími piatimi ženami zúčastnila historického letu do vesmíru na palube rakety New Shepard spoločnosti Blue Origin. Išlo o vôbec prvý čisto ženský let do vesmíru po viac ako 60 rokoch.

Po návrate na Zem sa speváčka symbolicky dotkla chodníka, pobozkala ho a s úsmevom zdvihla k oblohe margarétku – odkaz pre svoju dcéru Daisy. Ako informuje BBC, počas približne 11-minútového letu, ktorý prekonal hranicu 100 kilometrov nad zemským povrchom, speváčka zaspievala slávnu pieseň What a Wonderful World od Louisa Armstronga.

Podľa moderátorky CBS Gayle Kingovej, ktorá bola tiež súčasťou posádky, to bol jeden z najsilnejších momentov celého letu. Spolu s Katy Perry sa vesmíru dotkli aj Lauren Sánchezová (snúbenica zakladateľa Blue Origin Jeffa Bezosa), spomínaná Gayle Kingová, producentka Kerianne Flynnová, bývalá raketová inžinierka NASA Aisha Boweová a aktivistka za občianske práva Amanda Nguyenová.

Katy perry kisses earth right after landing back from Space pic.twitter.com/v6jC47yx7k — kanishk (@kaxishk) April 14, 2025

Po bezpečnom pristátí do kapsule vstúpil Jeff Bezos osobne, aby posádku privítal. Prvá vystúpila Sánchezová so slzami v očiach: „Som na tento tím neskutočne hrdá. Nedá sa to opísať slovami.“ Dodala, že pohľad na Zem zhora ju hlboko zasiahol: „Zem bola tichá, ale pritom taká živá.“

Speváčky, moderátorky i vedkyne boli počas letu len pasažierkami – raketa New Shepard je plne autonómna a nevyžaduje pilotov. Počas dvoch dní pred štartom absolvovali intenzívny tréning zameraný na bezpečnosť, zvládanie beztiaže aj núdzové situácie.

Let vyvolal na sociálnych sieťach rozporuplné reakcie a rozdelil ľudí na dva tábory – od nadšenia z technologického pokroku až po kritiku exkluzivity a vysokých nákladov. Niektorí odborníci však vyzdvihli, že ženská posádka môže inšpirovať a rozšíriť záujem o komerčné vesmírne misie.

Spoločnosť Blue Origin organizuje suborbitálne lety pre verejnosť od roku 2021. Niektorí cestujúci si lístok zaplatili, iní dostali možnosť letieť zadarmo. Doposiaľ firma dopravila do vesmíru 52 ľudí. Cena zážitku zostáva verejnosti neznáma, no šepká sa o sumách v desiatkach tisíc dolárov.