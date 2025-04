Ohúril fanúšikov výberom hudby, ale aj dizajnom pódia.

Travis Scott povedal magazínu Complex, že vždy chcel byť headlinerom festivalu Coachella – a konečne sa mu to splnilo.

Travis Scott je známy svojimi setmi, ale aj hudbou, ktorá divákom umožňuje vstúpiť do úplne iného sveta. Už v minulosti si mohol vidieť záznamy z jeho turné, ako napríklad Circus Maximus, kde imponoval prepracovaným dizajnom pódia. Tentokrát sa umelec rozhodol vystúpiť v strede davu – na pódiu v okrúhlom tvare.

View this post on Instagram A post shared by Live Nation Concerts (@livenation)

12. apríla sa Travis na Coachelle predstavil spolu s viac ako šesťdesiatimi hudobníkmi hrajúcimi na dychové nástroje z Jackson State's Sonic Boom a Florida A&M University Marching 100. Tento doplnok, ktorý sa v hip-hope len tak nevidí, dodal celému vystúpeniu hĺbku, a hity ako „SICKO MODE“ či „FE!N“ dostali nový život.

View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

Okrem známych singlov a albumových piesní, ktoré už svet pozná, Travis Scott predstavil aj niekoľko nevydaných hitov. V prvej skladbe spieva v refréne: „You getting wasted, just don’t waste mine“, zatiaľ čo druhá obsahuje linky ako: „We brought magic to the stu because it get tricky“. Zatiaľ nie je isté, či tieto skladby skončia na jeho sólovom albume, alebo na projekte, na ktorom pracuje s Cactus Jack Records.

View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Zaujímavým momentom bolo aj prepojenie piesní „Modern Jam“ a „NOKIA“ od Drakea. Tento mashup má na svedomí kanadský umelec Spectre. 70-minútový set previedol fanúšikov Travisovými hitmi – od skorších skladieb až po tie najnovšie. Fanúšik každej éry tohto rapera si prišiel na svoje.