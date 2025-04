Hoci sa apríl rád hrá s počasím, tento víkend to vyzerá na slnko, dobrú náladu a ešte lepší program.

Hoci sa hovorí, že aprílové počasie je nevyspytateľné, podľa najnovších predpovedí nás čaká slnečný víkend. My ti v našej rubrike WEEKEND RADAR opäť prinášame tipy, ako a kde si ho môžeš užiť naplno.

Piatok (11. 4.)

Tip pre gastro nadšencov

Od stredy prebieha pred Starou tržnicou druhý Street Food Park tejto sezóny. Vstup je zdarma a môžeš si pochutnať na jedlách z obľúbených prevádzok ako Rolltown, BAO BROTHERS, Lokál-UNAS a ďalších. Festival je otvorený denne od 11:00 do 22:00, v nedeľu od 12:00 do 20:00.

Zdroj: Facebook/Stará tržnica

Niečo pre milovníkov piva

V piatok máš poslednú šancu navštíviť festival Salón Piva Bratislava v Starej tržnici (16:00–24:00). Čaká ťa široká ponuka pív od domácich aj zahraničných pivovarov, skvelá atmosféra a možnosť zúčastniť sa skupinových degustácií so sprievodcom. Vstupenky sú dostupné na mieste.

Zdroj: Facebook/Stará tržnica

Kácečko

V meste sa v piatok chystá niekoľko zaujímavých parties. My sme pre teba vybrali jednu z najlepších. V KC Dunaj to roztancuje Mäsokombinight spolu s Championom. Môžeš sa tešiť na poriadnu dávku UKG, houseu a drum and bassu. Príď si užiť kvalitnú hudbu a výbornú atmosféru!

Sobota (12. 4.)



LONG LIVE OLI FREAK

Celodenná oslava života, hudby, streetwearu a kultúry okolo FREAKTHEWORLD. Začína sa pop-upom (13:00–16:00) v priestoroch FREAK na Mlynských nivách, kde si môžeš kúpiť limitovanú edíciu tričiek a zvýhodnené vstupenky na večernú show (15 €). Večer sa pokračuje na SUBDECKu (od 21:00), kde vystúpia @lucabrassi10x, @karlojetomeno, @dokkeytino a ďalší. Vstup je za 20 € a kapacita je limitovaná na 450 ľudí.

Otvorené pivnice Limbach

Milovníci vína si prídu na svoje v Limbachu, len kúsok od Bratislavy. V tejto obci vzdialenej len približne 20 km od hlavného mesta bude pripravených viac ako 200 druhov vín a 17 zúčastnených vinárstiev. Lístok na degustáciu vo voľnom štýle ťa vyjde na 30 € na mieste a 25 € v predpredaji.

Zdroj: Limbach

SAUL – Afterparty v Šafku

Po Saulovom koncerte a predstavení nového albumu S.A.M.O. v A4 Studiu pokračuje večer v legendárnom Šafkoklube, kde sa o atmosféru postarajú viacerí DJ a hostia. Vstupné na párty stojí 10 €.

Mullet Bar oslavuje 2. narodeniny

Od 15:00 štartuje oslava druhého výročia Mullet Baru na Laurinskej 19. Tešiť sa môžeš na alko aj nealko drinky, dobrú hudbu a samozrejme mulety. Ak si popoludní v meste, túto akciu určite nevynechaj.

Nedeľa (13. 4.)

Burza na Interi

Od skorého rána (od 6:00) sa koná blší trh pri futbalovom štadióne Inter Bratislava. Nájdeš tu všetko možné – od starožitností cez oblečenie až po rôzne poklady. Burza zvyčajne trvá do 13:00.

Zdroj: Facebook/@ Branko Punto

Divadlo Stoka – Alea iacta

Divadlo Stoka odohrá v nedeľu o 19:00 inscenáciu Alea iacta. Hra stavia na kontraste spontánnych, plynúcich scén a silných, emočne nabitých monológov, ktoré sa striedajú a vytvárajú intenzívny divadelný zážitok. Vstupenky sú za 8 € alebo 14 €.

Zdroj: Facebook/@Divadlo Stoka

Tip od redakcie

