Otvoriť sa má o niekoľko rokov.

Filmová spoločnosť Universal postaví svoj prvý európsky zábavný park v Spojenom kráľovstve. V stredu to uviedol britský premiér Keir Starmer a predstavil dohodu, ktorá by mohla vytvoriť tisíce nových pracovných miest a prilákať milióny turistov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Aký významný deň, aký dôležitý deň. Nie je len prvý v Spojenom kráľovstve, to by bolo celkom dobré, je prvý v celej Európe, a to je naozaj neuveriteľné," povedal Starmer.



Uviedol, že Spojené kráľovstvo uzavrelo „dohodu o investícii v hodnote niekoľkých miliárd libier“ s americkým komunikačným gigantom Comcast, ktorý vlastní spoločnosť Universal. Nový zábavný park vznikne v blízkosti anglického mesta Bedford asi 80 kilometrov severne od Londýna.

Zdroj: Wikimedia Commons

Svoje brány má otvoriť o šesť rokov

V súčasnosti má Universal celosvetovo päť zábavných parkov. Prvý otvorili v roku 1964 v Hollywoode okolo pôvodných filmových štúdií, neskôr to bolo Orlando na Floride. Tri ďalšie sú v Ázii – v čínskom Pekingu, japonskej Osake a Singapure. V roku 2023 spoločnosť Comcast kúpila 200-hektárový pozemok bývalej tehelne pri Bedforde. Ich atrakcie sú založené na filmových postavách z príbehov Shreka, dinosaurov z Jurského parku a kúzelníka Harryho Pottera.



Nová turistická atrakcia by mohla vytvoriť približne 28 000 pracovných miest vrátane 20 000 počas výstavby, ktorá sa má začať budúci rok. Do roku 2055 by mala do britskej ekonomiky priniesť 50 miliárd libier (vyše 58 miliárd eur), uviedla vo vyhlásení kancelária britského premiéra.



Odhaduje sa, že v prvom roku po otvorení naplánovanom na rok 2031 zábavný park navštívi asi 8,5 milióna ľudí. Spoločnosť Universal nezverejnila oficiálne podrobnosti o atrakciách, správy z médií naznačujú aj prítomnosť medvedíka Paddingtona. Správy o investíciách prichádzajú len niekoľko dní po tom, čo vláda podpísala rozšírenie neďalekého letiska Luton.