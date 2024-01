Nakrúcanie siedmej časti Jurského parku je v plnom prúde. Kedy uvidíme filmový trhák v kinách?

Na filme spolupracujú tvorcovia pôvodnej série. Má priniesť úplne „novú jurskú éru“.

Po dvojročnej pauze je späť. Svet dinosaurov ožije v rámci veľkolepej franšízy Jurského sveta z produkcie Universal Pictures. Podľa The Hollywood Reporter je štúdio momentálne naplno zažraté do tvorby novej časti. Dátum premiéry zatiaľ nie je známy, no povráva sa, že obľúbeného T-Rexa by sme mohli vidieť v kinosálach už budúci rok.

Očakávaný film povedie tím režiséra a scenáristu, ktorý sa v už minulosti podieľal na vzniku kinových trhákov z jurskej série. Dohady o tom, či sa do príbehu vrátia obľúbené postavy, ktoré stvárňujú Chris Pratt, Bryce Dallas Howard či trojica z pôvodnej trilógie Sam Neill, Laura Dern alebo Jeff Goldblum, sú v plnom prúde. Tvorcovia novej snímky zatiaľ žiadne z nich nepotvrdili. Projekt vraj bude niečo úplne iné ako jeho predchodcovia – má údajne spustiť „novú jurskú éru“.

Svetová senzácia pokračuje

Pôvodný Jurský park z roku 1993, ktorý je filmovou adaptáciou rovnomenného románu od Michaela Crichtona, spôsobil v zábavnom priemysle obrovský prevrat. Okrem toho, že nanovo zadefinoval pojem „špeciálne efekty“, nadlho dopredu ovplyvnil filmovú kultúru. Počas 30 rokov bolo natočených celkovo šesť snímok zo série, ktorá zarobila celosvetovo viac než 5 miliárd eur.