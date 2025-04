Do vesmíru poletí čisto ženská posádka po 62 rokoch.

Americká popová ikona Katy Perry sa v pondelok stane súčasťou šesťčlennej čisto ženskej posádky, ktorú raketa spoločnosti Blue Origin vynesie do vesmíru. O tejto udalosti informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.

Spevácky debut vo vesmíre

Katy Perry sa netají tým, že let do vesmíru je jej splneným snom. V nedeľu fanúšikom na Instagrame prezradila: „Snívala som o tom, že pôjdem do vesmíru 15 rokov a zajtra sa ten sen stáva realitou.“ V krátkom videu oblečená v astronautskom skafandri ukazuje na svoje sedadlo v kapsule a s úsmevom vysvetľuje, že jej volacie meno bude "Feather".

Speváčka navyše naznačila, že počas letu plánuje potešiť posádku svojím spevom: „Myslím, že budem spievať, budem trochu spievať," prezradila Perry. „Ja musím spievať vo vesmíre," dodala nadšene.

Prvá čisto ženská posádka od roku 1963

Na palube nebude Katy Perry sama. Spoločnosť jej budú robiť moderátorka Gayle Kingová, snúbenica Jeffa Bezosa Lauren Sanchezová, producentka Kerianne Flynnová a vedkyne Aisha Boweová a Amanda Nguyenová.

Tento let je historický aj z ďalšieho dôvodu – pôjde o prvú čisto ženskú vesmírnu posádku od misie sovietskej kozmonautky Valentiny Tereškovovej v roku 1963.



Štart rakety New Shepard je naplánovaný na približne 8.30 h miestneho času (13.30 SELČ) zo západného Texasu, no čas sa môže meniť v závislosti od počasia. Let potrvá asi desať minút a pasažierov vynesie za hranicu vesmíru – približne 100 kilometrov nad zemským povrchom.

Po dosiahnutí nulovej gravitácie sa členovia posádky budú môcť odopnúť zo sedadiel a zažiť pocit vznášania sa vo vesmíre.

Blue Origin: Turistika mimo tejto planéty

Spoločnosť Blue Origin organizuje suborbitálne lety pre verejnosť od roku 2021. Niektorí cestujúci si lístok zaplatili, iní dostali možnosť letieť zadarmo. Doposiaľ firma dopravila do vesmíru 52 ľudí. Cena zážitku zostáva verejnosti neznáma, no šepká sa o sumách v desiatkach tisíc dolárov.

Pondelňajšia misia bude zároveň už jedenástym letom tejto spoločnosti, ktorá sa špecializuje na nezabudnuteľné zážitky na hranici vesmíru.