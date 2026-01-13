Apple po rokoch opatrnosti vstupuje do AI hry vo veľkom štýle. Na výrazné vylepšenie Siri si vybral technológiu od Googlu, čím potvrdil, že umelá inteligencia sa stáva kľúčovým bojiskom aj medzi technologickými gigantmi.
Apple oficiálne potvrdil strategické partnerstvo s Googlom, ktoré má priniesť výrazne inteligentnejšiu verziu hlasovej asistentky Siri, informuje CNBC. Nové AI funkcie budú postavené na modeloch Gemini a cloudovej infraštruktúre Googlu, pričom prvé vylepšenia by sa mali k používateľom dostať ešte v priebehu tohto roka.
Podľa spoločného vyhlásenia sa Apple rozhodol pre technológiu Googlu po dôkladnom hodnotení dostupných riešení. Gemini má podľa firmy predstavovať najlepšie možné technologické jadro pre tzv. Apple Foundation Models, na ktorých budú stáť budúce AI funkcie v iPhonoch, iPadoch či Macoch. Apple zároveň zdôrazňuje, že modely budú naďalej fungovať priamo v zariadeniach a v jeho súkromnom cloudovom systéme, čím chce zachovať dôraz na ochranu súkromia.
Partnerstvo prichádza v čase, keď Google zažíva výrazný návrat na výslnie AI scény. Spoločnosť v roku 2025 zaznamenala najlepší finančný rok za viac než dekádu a nedávno dokonca predbehla Apple v trhovej hodnote. Naopak, Apple bol doteraz často kritizovaný za to, že v AI pretekoch zaostáva za konkurenciou ako Microsoft, Meta či Amazon.
Tlak na modernizáciu Siri je taký veľký, že Apple musel jej veľký AI upgrade minulý rok odložiť až na rok 2026, a to napriek tomu, že nové funkcie už aktívne propagoval v reklamách. Teraz však firma naznačuje, že vývoj sa opäť rozbehol naplno.
Pre používateľov to znamená jediné: Siri by sa mala konečne stať skutočne inteligentným asistentom, ktorý bude rozumieť kontextu, pracovať s komplexnými otázkami a reagovať prirodzenejšie než kedykoľvek predtým. Rok 2026 tak môže byť pre Apple rokom, keď dobehne (a možno aj prekvapí) AI konkurenciu.