Internet ovládol pár Elle Fanning a Gus Wenner. Ľudí prekvapil výškový rozdiel partnerov. Je vyššia partnerka stále tabu?
Na filmovom oceňovaní Golden Globes sme mohli vidieť mnoho známych párov. Medzi nimi nechýbal ani pár Elle Fanning a Gus Wenner, ktorý sa stal virálnym na sociálnych sieťach. Dôvodom bol práve výškový rozdiel medzi partnermi.
Pod príspevkom sa nakopili komentáre ako „Bože, netušil som, že je vysoká! Myslel som si, že má okolo 163 cm,“ alebo „Prečo som si myslel, že je nízka?!“ Mnohí používatelia sa však páru zastávali a vyjadrili im svoju podporu či obdiv: „Páry nízky chlap a vysoké dievča sú také sexi.“
Je však vyššia partnerka aj v dnešnej dobe považovaná za tabu? Odpoveď na túto otázku sme hľadali u našich dvoch respondentiek, ktoré tvoria pár s nižším partnerom. Podelili sa s nami o reakcie svojho okolia aj o tom, prečo by sme mali prestať riešiť, kto je vyšší o niekoľko centimetrov. Viac sa dozvieš práve v nasledujúcom článku.