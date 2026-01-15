Kategórie
dnes 15. januára 2026 o 11:41
Čas čítania 0:37
Zdenka Hvolková

Honda mení svoje logo po viac než 60 rokoch. Signalizuje elektrickú budúcnosť automobilovej značky

Honda mení svoje logo po viac než 60 rokoch. Signalizuje elektrickú budúcnosť automobilovej značky
Zdroj: Car Magazine
Honda po viac než šesťdesiatich rokoch upravuje jedno zo svojich najikonickejších poznávacích znamení. Nové logo má symbolizovať druhý začiatok značky a jej jasný obrat k elektromobilite, moderným technológiám a novému vzťahu so zákazníkmi.

Japonská automobilka Honda predstavila nové firemné logo, ktoré postupne nahradí doterajší emblém známy od 60. rokov. Upravené „H“ je širšie, otvorenejšie a vizuálne čistejšie, čím sa odlišuje od doterajšieho uzavretého znaku v ráme. Značka týmto krokom dáva jasne najavo, že vstupuje do novej éry, informuje portál The Drive.

Podľa Hondy má nový symbol pripomínať dve otvorené ruky a vyjadrovať dôraz na inovácie, ľudský prístup a zákazníka v centre mobility. Logo je súčasťou širšej stratégie, ktorú automobilka označuje ako svoj „druhý founding“, teda akýsi reštart v čase, keď automobilový svet smeruje k elektrifikácii.

Nový emblém sa prvýkrát objaví na pripravovaných elektrických a hybridných modeloch od roku 2027, najmä na vozidlách z takzvanej Honda 0 Series.

Táto modelová línia stavia na myšlienke „začať od nuly“ a priniesť úplne nový dizajnový aj technologický jazyk. Zaujímavosťou je, že Honda sa nakoniec rozhodla nepoužiť nové logo len pre elektromobily, no postupne sa stane identitou celej automobilovej divízie.

AUTÁ AUTOMOBILOVÉ NOVINKY AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL HONDA
