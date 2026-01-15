Honda po viac než šesťdesiatich rokoch upravuje jedno zo svojich najikonickejších poznávacích znamení. Nové logo má symbolizovať druhý začiatok značky a jej jasný obrat k elektromobilite, moderným technológiám a novému vzťahu so zákazníkmi.
Japonská automobilka Honda predstavila nové firemné logo, ktoré postupne nahradí doterajší emblém známy od 60. rokov. Upravené „H“ je širšie, otvorenejšie a vizuálne čistejšie, čím sa odlišuje od doterajšieho uzavretého znaku v ráme. Značka týmto krokom dáva jasne najavo, že vstupuje do novej éry, informuje portál The Drive.
Podľa Hondy má nový symbol pripomínať dve otvorené ruky a vyjadrovať dôraz na inovácie, ľudský prístup a zákazníka v centre mobility. Logo je súčasťou širšej stratégie, ktorú automobilka označuje ako svoj „druhý founding“, teda akýsi reštart v čase, keď automobilový svet smeruje k elektrifikácii.
Nový emblém sa prvýkrát objaví na pripravovaných elektrických a hybridných modeloch od roku 2027, najmä na vozidlách z takzvanej Honda 0 Series.
Táto modelová línia stavia na myšlienke „začať od nuly“ a priniesť úplne nový dizajnový aj technologický jazyk. Zaujímavosťou je, že Honda sa nakoniec rozhodla nepoužiť nové logo len pre elektromobily, no postupne sa stane identitou celej automobilovej divízie.