Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. januára 2026 o 10:37
Čas čítania 1:51
Anna-Marie Vondráková

Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kozmetická značka čelí silnej vlne kritiky po tom, čo jej zakladateľka zverejnila kontroverzný príspevok na sociálnych sieťach.

Len na Instagrame značka stratila viac než 40 tisíc sledujúcich. Sociálne siete navyše zaplavujú videá, kde ľudia vyhadzujú a pália svoju starú kozmetiku s tým, že už si od Huda Beauty nič nekúpia. Firma tak zrejme príde aj o značnú časť tržieb.

Celé to spustil príspevok, ktorý na Instagrame zdieľala influencerka a zakladateľka značky Huda Kattan. Ide o video zobrazujúce ľudí v uliciach Iránu, ako pália fotky Donalda Trumpa, Benjamina Netanyahu a Reza Pahlaviho. Práve posledné meno je pre kontext celého bojkotu kľúčové. Reza Pahlavi je nový líder revolúcie, ktorá v Iráne prebieha. Mnohí príspevok považujú za propagandistický, ktorý podporuje starý režim v krajine.

Príspevok Huda Kattan krátko po jeho zverejnení a vlne kritiky zmazala, no ako vieme, čo sa raz objaví na sociálnych sieťach, len tak nezmizne. Ľudia sa preto začali zaujímať, na akej strane Kattan stojí a či náhodou neberie financie od IRGC (Islamská revolučná garda), ozbrojenej zložky s ústavným mandátom zabezpečiť integritu Islamskej republiky.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Sadaf (@shellbeauty1)

„Vaše produkty smrdia krvou,“ píšu ľudia na sociálnych sieťach. Na Instagrame sa už objavili aj fotky z obchodov, kde sú zachytené odkazy, ktoré ľudia nechávajú priamo pri stojanoch s kozmetikou. „Huda podporuje teroristov, zamyslite sa, než si niečo kúpite,“ stojí na nich.

Nemám dosť informácií

Samotná influencerka sa už k situácii vyjadrila. Na Instagrame uviedla, že odmieta obvinenia z podpory režimu, ale zároveň priznáva, že o situácii nie je dostatočne informovaná na to, aby sa mohla postaviť na jednu stranu.

Huda Beauty Silk Balm Spicy Thermo Plumping Lip Balm Huda Beauty huda beauty lip stain Huda Beauty easy bake
Zobraziť galériu
(6)

„Počula som o režime veľa rôznych informácií z rôznych zdrojov, takže sa necítim, že by som mala mať na situáciu jasný názor,“ uviedla. „Ale predstava, že dôjde k zmene režimu rukou Spojených štátov, ma desí,“ dodala. Zároveň povedala, že sama zažila zmenu režimu vo svojej krajine a že tú istú vec v iných štátoch podporovať nechce.

Jej ospravedlnenie však mnoho ľudí neukľudnilo a malo skôr opačný účinok. „Ak si myslíš, že nemáš dostatok informácií, tak sa k situácii nevyjadruj,“ odkazujú ľudia na sociálnych sieťach. „Tvoje slová sú neúctou k desiatkam tisíc Iráncov, ktorí boli zavraždení režimom Iránskej islamskej republiky, len preto, že nepodporuješ politiku Spojených štátov.“

Odporúčané
Nicki Minaj ft. Donald Trump, ospravedlnenie od Ye a Šmolki sa zasnúbil. Aj tieto veci si možno tento týždeň prescrolloval Nicki Minaj ft. Donald Trump, ospravedlnenie od Ye a Šmolki sa zasnúbil. Aj tieto veci si možno tento týždeň prescrolloval 29. januára 2026 o 18:00

Značka opradená kontroverziou

Nie je to však prvýkrát, čo Huda Beauty čelí bojkotu. Minulý rok v júli totiž jej zakladateľka vyvolala podobné kontroverzie, keď na sociálnych sieťach zdieľala video, v ktorom propagovala konšpiračné teórie o Izraeli.

Huda Kattan vo videu vyhlásila, že Izrael je zodpovedný za „všetky svetové vojny“, vrátane prvej a druhej svetovej vojny, ako aj za útoky z 11. septembra a 7. októbra. Príspevok dokonca TikTok po veľkej kritike zmazal. Huda Beauty však aj vtedy zvládla bojkot ustáť a stále sa drží na trhu s kozmetikou, je teda otázkou, či najnovšia kontroverzia bude mať tak veľké dôsledky, ako sa teraz zdá, alebo či internet opäť rýchlo zabudne.

Anketa:
Ovplyvňuje ťa politické správanie zakladateľov značiek pri tom, čo si kúpiš?
Áno, ak s nimi nesúhlasím, produkty si nekupujem.
Nie, riešim len kvalitu produktu, nie názory majiteľa.
Áno, ak s nimi nesúhlasím, produkty si nekupujem.
33 %
Nie, riešim len kvalitu produktu, nie názory majiteľa.
67 %
Odporúčané
Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami 30. januára 2026 o 7:54
Odporúčané
Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium 29. januára 2026 o 16:26
Odporúčané
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity 29. januára 2026 o 14:21
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred hodinou
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
včera o 16:00
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
včera o 19:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
pred 2 dňami
Storky
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Lifestyle news
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
pred 33 minútami
Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
pred 2 hodinami
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
pred 3 hodinami
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
pred 3 hodinami
Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky
dnes o 09:21
FCK THEM Cypher 25 spojil silné mená undergroundu. Šmolki, Raphael, ERNE100 a ďalší ukázali surové bars na špinavom beate
dnes o 08:47
Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami
dnes o 07:54
Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium
včera o 16:26
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
včera o 14:21
Spravodajstvo
Doprava Vojna na Ukrajine Počasie medvede
Viac
VIDEO: Je to „lex Matovič“ namierený proti mne. Politikov sme sa pýtali na nový dresscode v parlamente
pred 22 minútami
Z trhu sťahujú dojčenskú výživu značky Danone. Obsahuje nebezpečný toxín, ktorý môže spôsobiť vážne zažívacie problémy
pred 57 minútami
Európska komisia začala konanie proti Slovensku. Vláde vyčítajú porušovanie práva rušením dôležitého úradu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
včera o 11:03
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
včera o 11:46
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
včera o 10:11
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
pred 2 dňami
Nicki Minaj sa objavila po boku Donalda Trumpa. Označila sa za jeho najväčšiu fanúšičku
Nicki Minaj sa objavila po boku Donalda Trumpa. Označila sa za jeho najväčšiu fanúšičku
včera o 09:01
Viac z Beauty Všetko
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
Zahraničné
12. 3. 2025 17:28
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
12. 3. 2025 17:28
Testovala som populárny IPL epilátor: Zbavil ma chĺpkov a škaredých bodiek alebo to boli vyhodené peniaze?
3. 1. 2025 12:30
1
Róby, chaos a krásne ženy: Ako vyzerá zákulisie Ruže pre nevestu očami stylistky a make-up artistu?
2. 6. 2025 17:00
Viac z Gastro Všetko
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
pred 2 hodinami
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
pred 3 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 3 dňami
Viac z Design & Art Všetko
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
refresher+
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
8. 5. 2021 9:30
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
pred 2 dňami
FOTOREPORT: Plameňomet aj rozhadzovanie 50-euroviek. Kontrafakt, Nerieš, Majk Spirit a ďalší rozhýbali vypredané Bojnice
9. 8. 2021 17:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
Filmy a Seriály
pred 33 minútami
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
pred 33 minútami
Populárny seriál z dielne HBO sa dočká štvrtej série. Kto sa v nej predstaví?
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred hodinou
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
pred 2 hodinami
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 dňami
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
včera o 10:00
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 3 dňami
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia