Tu nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.
Čaute kamoši, som tu zas s novou Scrolládou, ktorá ti zhrnie všetky pikošky, čo sa za tento týždeň odohrali na internetoch.
Music newsky
Začala by som (nečakane) hudbou. Ego vydal celý album MIER na streamy! Konečne môžem streamovať „H*VNO“ v kľude bez toho, aby som počúvala reklamy na YouTube. Ak si album ešte nepočul a nevieš, či tam nájdeš niečo, čo by ťa zaujalo, neboj sa – je tam dvadsaťosem trackov a každý z nich má iný sound, takže minimálne jeden ťa baviť bude.
FCK THEM sa postarali o Egovu listening party, ktorá bola úplný vibe, no ani oni nepoľavujú. Dnes o polnoci vyšiel na streamoch „Cypher 25“, ku ktorému je aj klip. Celý track sa sústredí na mená, ktoré posúvajú underground sound nielen do mainstreamu, ale aj celkovo do nových výšin.
Keď už sme pri tej hudbe, tak jeden z členov tohto Cypher tracku sa zasnúbil! Šmolki a Vava spečatili svoju lásku krásnym prstienkom pri zásnubách v Thajsku. (Ak ma nepozvú na svadbu, budem smutná – a dúfam, že sa nebude prekrývať s Hip Hop Žije.)
V neposlednom rade Wen a Porsche Boy vydali dokument k ich albumu East Side Sound 2. Najviac ma zaujalo to, že mal byť na albume Samey – bože, čo by som dala za to, aby tam bol. Verím však, že sa s chalanmi čoskoro dočkáme nejakej spolupráce aj z jeho strany. Okrem toho mal byť na albume aj skit pred trackom „EASTSIDEEE“ s Dušanom Vlkom, ktorý mal reprezentovať klasickú stokársku konverzáciu na východe.
Porsche tiež povedal, že vníma Dušana ako veľmi zvučné meno, čo sa týka východoslovenskej hudobnej scény, a nemohla by som s jeho výrokom viac súhlasiť.
Ye sa ospravedlnil
Kanye West aka Ye sa ospravedlnil za svoje vystrájanie za posledné roky, ktoré by nemalo byť brané na ľahkú váhu. Aj keď sa ospravedlnil zaujímavou formou, priznal, že bipolárna porucha a dlhá manická epizóda ho priviedli k popieraniu choroby a k výrokom i symbolom, ktoré dnes označuje za „hlboko hanebné“. Uviedol, že choroba jeho správanie „vysvetľuje, no neospravedlňuje“, zdôraznil: „Nie som nacista ani antisemita,“ a ospravedlnil sa viacerým komunitám.
Dnes je podľa vlastných slov v stabilnejšom stave vďaka liekom a terapii a žiada „len o trpezlivosť a pochopenie, kým si hľadám cestu späť“.
Tak uvidíme, či sa mu to podarí a dostaneme menej problematického hudobného génia späť do formy.
Nové cool bundičky slovenskej značky Gonoe
Gonoe prišli s cool novinkou – bundičkami, ktoré sú ručne šité, prepracované a nemá ich každý druhý. Okrem obojstranného zipsu majú aj cool logo a print, ktorý pripomína roztrhané jeansy. Ja by som ju schmatla hneď, veď podporovať lokálnych tvorcov je dôležité!
Heated Rivalry na olympiáde!!
Chalani z Heated Rivalry sa dostali až na proces, ktorý sa točí okolo olympiády. A nie tej, pri ktorej sa dohadujú, u koho na izbe sa stretnú – myslím tú pravú. Obaja totiž niesli olympijskú pochodeň pre olympijské hry Milano Cortina 2026. Nabudúce by si mohli odniesť mňa. Ups.
Twitch je pasé?
V poslednej dobe z Twitchu odchádzajú naši streameri na platformu Kick. Túto vlnu začal FattyPillow a je vraj aj kvôli tomu, že komunikácia zo strany supportu je biedna. Also, na Twitchi nie je ťažké dostať ban za vulgarizmy a na Kicku si zarobia niekoľkonásobne viac. No Kick nie je vraj najviac clean teritórium, keďže sa hovorí, že je financovaný pofidérnymi zdrojmi.
Nicki Minaj ft. Donald Trump
Nicki Minaj sa stretla s Donaldom Trumpom na jednom z jeho summitov, kam ho prišla podporiť. Okrem fotiek a videí na sieti X sa označila aj za jeho najväčšiu fanúšičku. Nebudem nič hovoriť, poviem vám len toľko, že som team Cardi.